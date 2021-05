Neue Einreiseverordnung macht Sommerurlaub deutlich einfacher

Das Bundeskabinett hat beschlossen, dass die Einreisebeschränkungen für Geimpfte und von Corona Genesene ab dem morgigen 13. Mai gelockert werden. Für beide Gruppen werden die bisher geltenden Quarantäneregelungen bei der Einreise nach Deutschland ausgesetzt.

Für Familien gilt bei der neuen Quarantäneregelung, dass nur die Eltern geimpft sein müssen, Kinder nicht. Als Impfung anerkannt wird nur eine Immunisierung mit einem der vier in der EU zugelassenen Vakzine. Die Quarantäne entfällt auch für alle, die bei der Einreise einen negativen Antigen- oder PCR-Test vorlegen können.

Die bundesweit einheitlichen Regelungen ersetzen die bislang von Bundesland zu Bundesland unterschiedlichen Quarantäneregelungen. "Das ist eine ausgesprochen gute Nachricht und ein Signal der Zuversicht. Das eröffnet Urlaubern und auch den Unternehmen der Reisewirtschaft wieder eine positive Perspektive“, kommentierte der Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV) Norbert Fiebig die Verordnung:

"Mit diesem Beschluss kommt die Bundesregierung unserem bereits im vergangenen Jahr ausgearbeiteten Vorschlag ‚Test statt Quarantäne‘ nach. So haben auch diejenigen, die noch keine Möglichkeit hatten geimpft zu werden, die Möglichkeit, ohne Quarantäne zu verreisen." Dem Sommerurlaub am Mittelmeer, nach dem sich so viele Menschen sehnten, stehe nichts mehr im Weg, so der Touristiker.

Virusvariantengebiete bleiben ausgenommen

Die Reiseerleichterungen gelten jedoch nicht für Einreisende aus Hochrisiko- und Virusvariantengebiete laut jeweils aktueller Liste des Robert-Koch-Instituts (RKI). Einreisende aus diesen Gebieten müssen auch künftig in eine zweiwöchige Quarantäne, unabhängig vom Impfstatus.

Aus vielen klassischen Urlaubsgebieten dürfte jedoch im Sommer die Rückreise problemlos möglich sein. Dennoch dürfe man nicht vergessen, dass die Pandemie noch nicht vorbei sei, mahnte RKI-Präsident auf einer Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Die bundesweit einheitliche Neuregelung sei ein richtiger Schritt, findet der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL). "Zur Vereinfachung sollten nun schnellstmöglich die digitalen Lösungen für den Nachweis von Impfung, Genesung und Testergebnissen implementiert werden, etwa der ‚Grüne Pass‘ in den EU-Ländern", so ein Sprecher gegenüber airliners.de.

Testpflicht bei Einreise aus Niedriginzidenzgebieten bleibt

Den DRV stört, dass für nicht vollständig Geimpfte bei Einreise per Flugzeug auch aus einem Nicht-Risiko-Gebiet weiter eine Testpflicht gelte. "Die generelle Testpflicht im Zielgebiet bis 48 Stunden vor Rückreise aus einem Nicht-Risikogebiet mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 ist nicht mehr nachvollziehbar, zumal sie ausschließlich für Flugreisende nicht jedoch für Reisende, die mit dem Auto oder der Bahn unterwegs sind, gilt", kritisierte Fiebig. Hier müsse schnellstens wieder zu einem risikobasierten Ansatz und einer Orientierung am tatsächlichen Infektionsgeschehen zurückgekehrt werden.

Auch dem tourimuspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Marcel Klinge, gehen die Änderungen mit Blick auf "die existenziell wichtigen Sommerbuchungen" nicht weit genug. Immerhin habe die Bundesregierung jedoch "dem politischen Druck nachgegeben und einen längst überfälligen Schwenk vorgenommen." Dass sich auch weiter Fluggäste testen lassen müssen, die nicht aus Risikogebieten kommen sei inkonsequent. "Wieso benötigt ein Flugreisender aus Mallorca (Inzidenz 30) einen Negativtest, ein Individualreisender aus Frankreich (Inzidenz 400), der im Auto einreist, aber nicht?"