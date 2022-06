Mit der ILA 2022 in Berlin findet die erste Luftfahrtmesse auf europäischem Boden in der Post-Corona-Zeit statt. In diesen Gastbeitrag sind die Ergebnisse und Erkenntnisse aus den aktuellen "H&Z Unternehmensberatung AG"-Studien eingeflossen, insbesondere "Stimmungsbarometer zur ILA 2022", "Quo vadis Defence in Deutschland?" sowie "'Fueling', die Zukunft der Luftfahrt" (gemeinsam mit CBR Consult & Invest GmbH).

Die Stimmungslage der Luftfahrtindustrie ist derzeit durchweg positiv zu bewerten. Nach einem absolutem Stimmungstief zu Beginn des zweiten Quartals 2022 (Beginn des Ukraine-Kriegs) hat sich die Lage zum Start der ILA wieder deutlich verbessert.

Bei grundsätzlich positiven Umsatzerwartungen schätzen heute 63 Prozent der Unternehmen in der Luftfahrtbranche die Situation als positiv beziehungsweise sehr positiv ein und lediglich zehn Prozent als negativ.

Neben den hochvolumigen Airbus-Programmen bieten sich der Branche aktuell eine Vielzahl von (Nischen-)Themen und Anwendungen, die Wachstum in neuen und anderen Märkten ermöglichen. Zu nennen sind hier neben Luftfahrtbeteiligungen an Flugtaxi- und E-VTOL-Projekten (Electric Vertical Take-off and Landing) beispielsweise das 328-Eco-Programm oder Sonderflugzeuge beziehungsweise Umrüstungen.

Aber auch im Verteidigungssegment ergeben sich Möglichkeiten. Sei es durch Beteiligung an existierenden Airbus-Programmen aber auch im Bereich der Landsysteme und je nach Verhandlungsgeschick der Politik beim Einkauf von US-Systemen.

Ein Vergleich mit dem industriellen Status zu Zeiten der ILA 2018 zeigt, wie deutlich sich der Rahmen in den letzten vier Jahren geändert hat.

Airbus ist zum Quasimonopolisten in der zivilen Luftfahrt aufgestiegen

Nach den zwei Abstürzen der Boeing 737 Max, dem im März 2019 verhängten Startverbot sowie den nachfolgenden umfassenden Untersuchungen durch die FAA ist der große Wettberber von Airbus deutlich geschwächt. Boeing hat sich noch lange nicht von dieser Situation erholt, während Airbus intensiv die Ratensteigerung im Narrow-Body-Segment vorantreibt.

Diese Situation, kombiniert mit den staatlichen Unterstützungsprogrammen in Europa (insbesondere Kurzarbeitsregelungen) während der Corona-Krise, hat zu einer Stabilisierung der Lieferkette bei Airbus geführt und eine viel bessere Situation im Vergleich zum amerikanischen Wettbewerb und Markt erzeugt.

Aber auch Airbus hat noch einige schwierige Themen zu lösen und Antworten zu finden. Hier ist das noch immer geringe Verkaufs- und Produktionsniveau im margenträchtigen Wide-Body-Umfeld, das Kostenmanagement im A220-Programm sowie die kontinuierliche Kostensenkung und das Heben von Skaleneffekten im volumenstarken Narrow-Body-Programm zu nennen.

Airbus muss sich hier die Frage gefallen lassen, ob diese Position der Stärke ausreichend genutzt wird. Die besondere Rolle von Airbus und dem Narrow-Body-Programm wurde auch erneut im aktuellen H&Z-Stimmungsbarometer bestätigt: 63 Prozent der befragten Luftfahrtzulieferunternehmen sehen hier das größte Wachstumspotenzial und somit auch den Wachstumstreiber der Branche in Europa.

Neue (Antriebs-)Technologien haben einen anderen Stellenwert bekommen

Verglichen mit der Innovationslandschaft 2018 haben die Diskussionen zur CO2-Neutralität der Branche einen deutlichen Push gegeben. Dies macht sich auch jenseits von Flugtaxis, Drohnen und E-VTOL-Konzepten bemerkbar. Beispielhaft ist die Industrialisierung von Wasserstofflösungen.

Die Ernsthaftigkeit, mit der hier Forschung und Entwicklung in Unternehmen zusammen mit Universitäten und Instituten betrieben wird, hat in den letzten vier Jahren deutlich zugenommen. Auch die Zulieferbetriebe der Branche setzen sich intensiver mit dem Thema auseinander. Wasserstoff ist die mit Abstand am häufigsten genannte Technologie, von der bereits mittelfristig Umsatzpotenziale (auch in Forschungsvorhaben und Prototypen) erwartet werden.

(Batterie-)Elektrische Antriebe finden derzeit im Schwerpunkt in Drohnen- und E-VTOL-Lösungen, sowie im General-Aviation-Umfeld Anwendung. Hier ist ebenfalls der Reifegrad in den letzten Jahren erhöht worden, wobei die Speicherkapazitäten der Batterien mit Abstand die größte Herausforderung bleibt.

Der breitere Einsatz von SAF (Sustainable Aviation Fuel) in der Luftfahrt ist im Wesentlichen eine infrastrukturelle Herausforderung. Auf Basis der aktuell angekündigten Investitionen in Produktionskapazitäten können 2030 lediglich 3,2 Prozent des weltweiten Bedarfs gedeckt werden.

Für die großen deutschen Flugtaxi- und E-VTOL-Initiativen naht die Stunde der Wahrheit

Lilium und Volocopter stehen gemäß ihren Zeitplänen unmittelbar vor entscheidenden Schritten hinsichtlich Zulassung und anstehenden EIS (Entry Into Service). Beide Unternehmen haben in der Führung eine deutliche industrielle Professionalisierung erfahren.

Ehemalige, teils sehr erfahrene Airbus-Manager sitzen an den entscheiden Stellen in den Unternehmen und werden in den kommenden Monaten die kommerzielle und technologische Tragfähigkeit der Konzepte unter Beweis stellen müssen.

Um den dann erforderlichen Ramp-up der Produktion von Flugtaxis und E-VTOLs sicherzustellen, wird eine performante Lieferkette benötigt. An dieser Stelle stehen die neuen Programme im Wettbewerb zu den hochvolumigen und laufenden Airbus-Programmen. So sehen nur 26 Prozent der Unternehmen der Zulieferindustrie in diesem Marktsegment einen Wachstumsmarkt.

Verteidigung ist wieder ein politisch gewolltes Industriesegment

Der Krieg in der Ukraine hat zu einem Meinungswandel innerhalb der breiten politischen Landschaft geführt. Die Notwendigkeit, hier über eine industrielle Basis zu verfügen – zumindest auf europäischer Ebene –, wurde erkannt. Land- und Marinesysteme verfügen über solch eine industrielle Basis.

Im Bereich der Luftstreitkräfte ist Deutschland angewiesen, seine Fähigkeitslücken mit amerikanischen Systemen (insbesondere der F-35-Kampfjets, nuklearer Teilhabe innerhalb der Nato und schwerer Transporthubschrauber) zu decken.

Da rund 40 Prozent des Gesamtvolumens an Sonderbudgets in den Bereich Luftwaffe gehen, sollte politisch auf eine starke Beteiligung der Zulieferindustrie an den US-Programmen hingewirkt werden.