Video-Inhalt 0:00 Begrüßung und Vorstellung der Experten

4:30 Nina Naske, Luftrechtsexpertin: Ein Geschäftsmodell aus juristischer Sicht

11:15 Prof. Dr. Christoph Brützel, Aviation-Management-Berater: Airline Geschäftsmodelle – quo vaditis

24:40 Johann Peter Gies, Lufthansa Consulting: Wie Airlines mit Kooperationen die Corona-Krise überstehen

37:50 Prof. Dr. Richard Klophaus, Hochschule Worms: Zur Zukunftsfähigkeit des Hub-and-Spoke-Systems

49:50 Fragerunde

Neue technische Möglichkeiten, sich verändernde Anforderungen, gesellschaftlicher Wandel. Die Geschäftsmodelle in der Luftfahrt haben sich schon immer an die Rahmenbedingungen angepasst – mal langsamer und mitunter plötzlich und schnell. Die airliners.de-Serie "Airline-Geschäftsmodelle" in Zusammenarbeit mit der German Aviation Research Society (GARS) analysiert die aktuellen Veränderungen vor dem Hintergrund des Klimawandels und Corona.

Die Experten dieser Serie

Moderation: David Haße, Herausgeber airliners.de