Firmenbeitrag Einladung zum Innovationsforum "GATE FUTURE 2020"

Der Fachverband der deutschen Flughafenzulieferer, die "German Airport Technology & Equipment e.V.", lädt zum Innovationsforum "GATE FUTURE" ein. Am 9. September geht es in Berlin um Zukunftskonzepte für Flughäfen in und nach der Krise.