Einigung im öffentlichen Dienst - Inflationsausgleich und mindestens 340 Euro

Die Tarifparteien in Potsdam haben sich geeinigt. 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst erhalten einen Inflationsausgleich von 3000 Euro und weitere Entgelterhöhungen. Die Neuerungen sollen ab dem 1. März 2024 in Kraft treten.

Verdi-Streik: Am Flughafen Hamburg hängt ein Streikender ein Plakat auf

In der vierten Verhandlungsrunde für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen haben die Tarifparteien in Potsdam ein Ergebnis erzielt. Davon betroffen sind auch Beschäftigte kommunaler Flughafengesellschaften.

Wie Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sowie Vertreter der Gewerkschaft Verdi und des Beamtenbundes DBB in der Nacht von Samstag auf Sonntag mitteilten, sieht der Abschluss einen Inflationsausgleich von insgesamt 3000 Euro in Teilzahlungen vor.

Zum 1. März 2024 sollen die Entgelte in einem ersten Schritt um einen Betrag von 200 Euro angehoben werden. In einem zweiten Schritt soll der dann erhöhte Betrag noch einmal linear um 5,5 Prozent steigen. Die Erhöhung soll allerdings in jedem Fall 340 Euro betragen, die Vertragslaufzeit wurde auf 24 Monate festgelegt.

"Prozentual liegen allein die Tabellenerhöhungen – je nach Entgeltgruppen – damit zwischen acht und 16 Prozent", sagte der DBB-Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach nach dem Verhandlungsabschluss in Potsdam. Mehr sei vor allem bei den Kommunen nicht durchzusetzen gewesen, aber angesichts der Finanzschwäche vieler Kommunen sei das eine echte Hausnummer. "Auch dieser Kompromiss ist übrigens ohne die vielen Warnstreiks und Protestaktionen der letzten Monate überhaupt nicht vorstellbar. Der Einsatz der Kolleginnen und Kollegen hat sich gelohnt (...)", so Silberbach.

Kompromiss "bis an die Schmerzgrenze"

Dem Vorsitzenden der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, zufolge war man mit dem Kompromiss an "die Schmerzgrenze gegangen". Positiv sei jedoch, dass der Abschluss ab März 2024 eine tabellenwirksame Erhöhung von bis zu 16,9 Prozent bedeuten würde - die allermeisten Beschäftigten erhielten damit eine Erhöhung von über elf Prozent.

"Das ist eine nachhaltige Steigerung der Einkommen, die beachtlich ist", so Werneke. Das Ergebnis habe jedoch auch Schwächen. Dazu gehöre die lange Laufzeit und die relativ späte tabellenwirksame Erhöhung. Verdi teilte mit, nun eine Mitgliederbefragung zu starten. Am 15. Mai werde die Bundestarifkommission dann entscheiden.

Innenministerin Nancy Faeser sprach von einem "guten und fairen Tarifabschluss", der für die Beschäftigten eine spürbare Entlastung bringe. Die steuer- und abgabenfreien Zahlungen würden sich zügig im Portemonnaie bemerkbar machen. "Wir sind den Gewerkschaften so weit entgegengekommen, wie wir es in schwieriger Haushaltslage noch verantworten können", so die Ministerin.

Vom Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst sind insgesamt über 2,5 Millionen Beschäftigte direkt oder indirekt betroffen. Dazu gehören fast 1,6 Millionen Arbeitnehmende des Bundes und der Kommunen und weiterer Bereiche, für die der Tarifvertrag direkte Auswirkungen hat. Dazu gehören auch Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten sowie Studierende in ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen und auch knapp 190.000 Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte.

