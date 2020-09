Einen Monat nach Protesten: Lübecker Flughafengebäude beschädigt

Eingeworfene Scheiben und eine "übelriechende Flüssigkeit". In Lübeck ermittelt die Polizei nach Vandalismus am Terminal. Ob der was mit den Protesten von Extinction Rebellion vor vor einem Monat gegen die Kurzstreckenflüge von Lübeck Air zu tun hat, ist unklar.