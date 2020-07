Jour fixe auf airliners.de: Alle vier Wochen freitags präsentieren wir die aktuelle Übersicht der Verkehrszahlen sowie die wichtigsten Meldungen des Monats zu Statistiken und Prognosen.

Nichts verpassen: Das "Verkehr & Statistik"-Briefing gibt es auch als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Verkehr

Am europäischen Himmel sind wieder mehr Passagierflugzeuge unterwegs. In der Kalenderwoche bis einschließlich 12. Juli zählte Eurocontrol rund 91.000 Flüge und damit 36,6 Prozent des Vorjahreswertes. Im Schnitt waren das täglich knapp 13.000 Flüge und damit 1383 mehr als in der Woche zuvor.

Das globale Cargo-Aufkommen zeigt im Juni Anzeichen für eine strukturelle Erholung. Die transportieren Volumina seien trotz einer zurückgehenden Nachfrage für den Transport medizinischer Schutzausrüstung (PPE) zur Bewältigung der Pandemie-Situation um sechs Prozent gegenüber dem Mai gestiegen, schreibt "stattimes.com".

Von: airliners.de