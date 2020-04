Wirtschaft & Finanzen Ein Airline-Abgang, ein Airline-Comeback und ein Zweitjob in Krisen-Zeiten

Das wöchentliche airliners.de-Wirtschafts-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit dem plötzlichen Ende der LGW, dem Corona-Comeback der Cargo Logic und Kritik am Vorhaben des Lufthansa-Chefs, in der Krise ein unternehmensfremdes Aufsichtsratsmandat anzustreben.

Flugzeuge von Eurowings und LGW stehen am Flughafen Düsseldorf. © AirTeamImages.com / Paul Buchroeder

Wirtschaft

Die deutsche Regionalfluggesellschaft LGW ist pleite. Das bestätigte der Eigentümer Zeitfracht jetzt. Zuvor war im Zuge der Flugeinstellungen bei Eurowings wegen der Corona-Pandemie der wichtigste Wet-Lease-Partner weggebrochen. Weiterlesen

Nachdem Großbritannien Cargo Logic Air im Februar die Betriebserlaubnis entzogen hatte und diese sich auf die Liquidation vorbereitete, erlebt die Frachtfluggesellschaft mit der anziehenden Cargo-Nachfrage in der Corona-Krise ein unerwartetes Comeback. Mit ihren beiden 747-Frachtern soll die Airline ab sofort helfen, "die medizinische Versorgung Großbritanniens zu unterstützen".

Die geplante Berufung von Lufthansa-Chef Carsten Spohr in den Aufsichtsrat des Rückversicherers Munich Re stößt auf Widerstand. Die Annahme eines Aufsichtsratsmandats sei unverantwortlich in einer Zeit, in der Lufthansa die volle Aufmerksamkeit Spohrs brauche, sagte Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei Deka Investment, einem der wichtigsten Investoren der Munich Re vor deren Hauptversammlung in dieser Woche.

Der Gewerkschaftsverbund "European Cockpit Association" (ECA) fordert, Staatshilfen für Fluggesellschaften an faire Beschäftigungsbedingungen im Cockpit zu knüpfen. Scheinselbstständigkeit, Zeitarbeit und Modelle wie "no flight=no pay" würden in der Corona-Krise zum großen Problem für die Piloten, derartige Praktiken dürften nicht mit europäischen Steuergeldern unterstützt werden.

Branche zwischen Staatshilfen und drohender Insolvenzwelle

Der Luftfahrt-Bundesverband BDLI und die "h&z"-Unternehmensberatung kommen in einer Studie zu dem Schluss, das 89 Prozent der mittelständischen Luftfahrtzulieferer in Deutschland mit existenzbedrohenden Folgen der Corona-Krise rechnen. Daher seien konkrete staatliche Finanzierungshilfen für die Branche unumgänglich.

Rund 60 Prozent aller Reisebüros und Reiseveranstalter sehen sich unmittelbar von der Insolvenz bedroht, wie aus einer Umfrage unter den Mitgliedern des Deutschen Reiseverbands (DRV) hervorgeht, schreibt das "Manager Magazin". Demnach musste jedes fünfte Unternehmen bereits Mitarbeiter entlassen und 80 Prozent haben nach eigenen Angaben staatliche Hilfen beantragt .

Condor bekommt neue Staatshilfen. Die EU-Kommission erteilte angesichts der Coronavirus-Pandemie am Montag die Genehmigung für ein Kreditprogramm der Bundesregierung in Höhe von insgesamt 550 Millionen Euro. Weiterlesen

Lufthansa Group Lufthansa verhandelt mit der Bundesregierung über Staatshilfen in Milliardenhöhe, um die Corona-Krise durchzustehen. Die Politik streitet darüber, wieviel Mitspracherecht im Falle einer vorübergehenden staatlichen Beteiligung angemessen ist. Weiterlesen Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat einen drastischen Abbau von Arbeitsplätzen angekündigt. Nach der Corona-Pandemie soll die Belegschaft um rund 10.000 Stellen geschrumpft sein. Verdi fordert schnelle staatliche Hilfen für die Fluggesellschaft. Weiterlesen Lufthansa weist für das erste Quartal einen hohen Verlust aus. Der Konzern rechnet nicht mehr damit, sich am Kapitalmarkt selbst ausreichend versorgen zu können. Bis zu zehn Milliarden Euro Staatshilfen sollen nun den Fortbestand sichern. Weiterlesen Mit jedem weiteren Tag tiefer Treibstoffpreise erhöht sich für Lufthansa die Gefahr, 2020 große Verluste mit Fuel-Hedging-Geschäften zu machen. Bei einem Jahresdurchschnittspreis von 45 Dollar je Barrel Brent-Öl verliert der Konzern nach eigenen Angaben 800 Millionen Dollar. Derzeit steht der Preis aufgrund der Corona-Krise bei 22,33 Dollar pro Barrel. Der belgische Staat plant offenbar, Brussels Airlines mit einem Staatskredit in Höhe von 290 Millionen Euro zu unterstützen. Das meldet die belgische Zeitung "La Libre Belgique". Zudem schreibt die Zeitung, dass die Lufthansa-Tochter plane, den Flugbetrieb am 15. Mai wiederaufzunehmen. Austrian Airlines reduziert die Flotte. In Österreich evaluiert die Politik jetzt, welche Staatshilfen für die Lufthansa-Tochter Sinn machen - und legt den Fokus dabei vor allem auf den Erhalt Wiens als Langstrecken-Drehkreuz. Weiterlesen

Die Betreiberfirma des Flughafens Lugano "Lasa" geht in die ordentliche Liquidation, berichtet "Nau.ch". Der Flughafen bleibt jedoch offen. Ziel ist die Privatisierung des Airports.

In einem Brief an die Mitarbeiter hat Airbus-Chef Guillaume Faury davor gewarnt, dass der Konzern durch die Corona-Pandemie in seiner Existenz bedroht sei und brachte auch einen Stellenabbau ins Spiel. Airbus hat die Produktionsraten um ein Drittel heruntergefahren. Weiterlesen

Air Mauritius hat einen Insolvenzantrag gestellt, berichtet "Flight Global" . Die Fluggesellschaft könne im Zuge der Corona-Ausfälle ihren finanziellen Verpflichtungen nich nachkommen. Den Flugverkehr hatte die Airline bereits Anfang April eingestellt. Foto: © Air Mauritius

Virgin Atlantic braucht bis Ende Mai frisches Kapital, um den coronabedingten Zusammenbruch zu verhindern, berichtet "The Thelegraph". Airline-Gründer Richard Branson denkt nun über den Verkauf von Anteilen nach. Zuvor hatten die britische Regierung und auch Miteigner Delta Air Lines Finanzhilfen eine Absage erteilt.

Die italienische Regierung plant die Gründung einer neuen nationalen Gesellschaft, die Alitalia im Frühsommer übernehmen soll. Die dann komplett staatliche Fluggesellschaft soll rund 90 Flugzeuge betreiben. Weiterlesen

Die französische Regierung hat ein Corona-Hilfspaket in Höhe von sieben Milliarden Euro für Air France in Aussicht gestellt, die niederländische Regierung will der Partner-Airline KLM mit bis zu vier Milliarden Euro unter die Arme greifen. Weiterlesen

Verluste und Sanierunspläne bei Airlines

Der Aufsichtsrat von Air Baltic hat den Sanierungsplan "Destination 2025 CLEAN" der Geschäftsführung genehmigt, schreibt das Portal "baltictimes.com". Der neue Plan sehe für die kommenden beiden Jahre eine auf 22 Flugzeuge des Typs A220-300 reduzierte Flotte vor.

Der Easyjet-Gründer macht von seinem Recht Gebrauch und beruft eine Hauptversammlung ein, um den Aufsichtsrat zu sprengen. Der wehrt sich in der Einladung zur Versammlung erbittert und erklärt, warum die Ideen des Großaktionärs falsch seien. Weiterlesen

Über 500 Millionen Dollar Verlust muss Delta Air Lines für die ersten drei Monate des Jahres hinnehmen. Das Etappenziel des US-Carriers für das zweite Quartal: Die seit März anfallenden Verluste durch den eingestellten Flugverkehr auf 50 Millionen Dollar am Tag begrenzen. Weiterlesen

United Airlines hat sich mit einer Kapitalerhöhung in der Corona-Krise eine dringend benötigte Milliardensumme besorgt. Es ist nicht das erste Mal, dass sich die US-Airline in diesem Jahr frisches Geld beschafft hat. Weiterlesen

Die polnische Fluglinie Lot will trotz der Coronakrise ihr gesamtes Flugpersonal weiter beschäftigen. Es werde aber neue Modalitäten bei den Gehaltszahlungen geben, teilte die Airline mit. Weiterlesen

Passagierrechte und der Ruf nach der Gutscheinlösung

Die Iata verlangt für die europäischen Fluggesellschaften mehr Zeit als die gesetzlich vorgesehenen sieben Tage zur Erstattung von Tickets, sonst drohe eine Konkurswelle. Riesigen Forderungen stünden derzeit noch größere Einnahmeausfälle gegenüber. Weiterlesen

Die Reisewirtschaft glaubt nicht mehr an die EU: Die Bundesregierung solle die von ihr offiziell angestrebte Gutschein-Lösung für Pauschalreisen im nationalen Rahmen umsetzen, fordert der DRV. Zwölf andere Staaten hätten das längst getan. Weiterlesen

Bundeswirtschaftsminister Altmaier stellt noch einmal klar, dass in der kommenden Zeit nicht abzusehen ist, ob Urlaubsreisen ins Ausland stattfinden und wirbt für Gutscheine. Eine Insolvenzabsicherung müsse es aber geben. Weiterlesen

DER Touristik zieht sich aus einer gemeinsamen Kundengeld-Versicherung mit Tui zurück. Auf Tui kommen jetzt Sonderlasten von 130 Millionen Euro zu, schreibt das "Handelsblatt". Klar sei, dass die Summe im Insolvenzfall nicht genügt.

Konjunktur- und Branchenaussichten

Der Geschäftsklimaindex des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung stürzte im April aufgrund der Corona-Krise auf 74,3 Punkte ab. Die Rückkehr auch in eine "neue Normalität", ein Leben mit Corona unter strengen Regeln zum Gesundheitsschutz, wird mühsam. Weiterlesen

Der Welt-Airline-Verband Iata rechnet mit starken volkswirtschaftlichen Kosten aufgrund des vielerorts eingestellten Luftverkehrs. Für Deutschland rechnet der Verband für 2020 mittlerweile mit 103 Millionen Passagieren als vor der Corona-Krise angenommen. Das könne zum Verlust von rund 480.000 Arbeitsplätzen und einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts von 34 Milliarden Dollar (rund 31,5 Milliarden Euro) führen.

Die deutsche Tourismuswirtschaft kann wohl erst in drei Jahren wieder mit Vorkrisen-Umsätzen im internationalen Geschäft rechnen, analysiert das Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes. Es könnte aber auch noch schlimmer kommen. Weiterlesen

Die Corona-Krise bedeutet das Ende der Schwemme an Billigflügen und günstigen Pauschalreisen, kommentiert "Der Spiegel". Reisen insgesamt werde künftig teurer und klimafreundlicher.

Flughäfen

Der Chef des Flughafens Zürich geht davon aus, dass der Airport keine Staatshilfen beantragen muss. Das sagte CEO Stephan Widrig im Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung". Grund sei die sehr solide Bilanz des Airports.

Der Flughafen Nürnberg will Airlines für die Zeit nach den Corona-Beschränkungen mit günstigeren Entgelten entgegenkommen. Die zuständige Genehmigungsbehörde stimmt dem Vorschlag zu. Damit ist der Flughafen Pionier auf dem Gebiet. Weiterlesen