In eigener Sache

Liebe Studierende!

Seit der Einführung von airliners+ gehört der Wunsch nach einem vergünstigten Abo für Studierende zu den am häufigsten geäußerten Verbesserungsvorschlägen.

Das ist nur logisch, denn unsere Hintergrundartikel, Tutorials und Serien helfen nicht nur bei Hausarbeiten und Abschlussarbeiten zu spezifischen Themenschwerpunkten, sondern bieten auch einen breiten Überblick zur Orientierung.

Bislang gab es den Bildungszugang für airliners+ allerdings nur für Studierende an Bildungseinrichtungen, die an einem speziellen airliners.de-Campus-Programm teilnehmen. Für Studierende an diesen Einrichtungen ist der Zugang sogar kostenlos. Dieses Angebot läuft unverändert weiter, mehr dazu später im Text.

"airliners+ Campus" ist rund 60 Prozent günstiger

Zusätzlich führen wir jetzt "airliners+ Campus" als Einzelabo für alle Studierenden aller Universitäten, Hochschulen, Berufs- und Fachhochschulen ein.

Für nur 4,95 Euro pro Monat können Sie ab sofort das vergünstigte "airliners+ Campus"-Abo abschließen. Gegenüber des monatlich kündbaren "airliners+ Privat"-Abos für 12,95 Euro bedeutet das einen Nachlass von über 60 Prozent.

Das neue Campus-Abo gilt für Studierende aller Universitäten, Hochschulen, Berufs- und Fachhochschulen. Einfach mit der Uni-E-Mail registrieren und los gehts. Wenn das vergünstigte Abo dann nicht automatisch zur Auswahl steht, einfach Immatrikulation an service@airliners.de schicken. © Adobe Stock / Davide Angelini

Voraussetzung für das vergünstigte "airliners+ Campus"-Abo ist, dass Sie sich mit der E-Mail-Adresse, die Sie von Ihrer Bildungseinrichtung bekommen haben, bei airliners.de als Nutzer registrieren. (Wenn Sie keine spezielle E-Mail-Adresse haben: s. grauer Kasten)

Zahlreiche studentische E-Mail-Domains von Bildungseinrichtungen mit Luftfahrtbezug sind bereits im System hinterlegt und Sie können das vergünstigte Campus-Abo direkt nach Ihrer kostenlosen Registrierung abschließen. Den ersten Monat gibt es übrigens zum Schnupperpreis von nur einem Euro.

Sie sehen das "airliners+ Campus"-Abo nicht in der Abo-Auswahl? Sollte Sie nach der Registrierung mit ihrer Uni-E-Mail das vergünstigte "airliners+ Campus"-Abo aus irgendeinem Grund nicht in der Abo-Auswahl auswählen können, schicken Sie uns bitte einfach Ihre Immatrikulationsbescheinigung an service@airliners.de. Bitte schicken Sie uns das Bild Ihrer Bescheinigung von genau der E-Mail-Adresse, mit der Sie sich registriert haben. Dasselbe gilt auch, wenn Ihre Bildungseinrichtung keine E-Mail-Adressen an Studierende vergibt. Wir hinterlegen ihrem Profil dann den entsprechenden Studierendenstatus und Sie können das vergünstigte Abo abschließen. Tipp: Sie können auch vorab hier prüfen, ob Ihre E-Mail-Adresse Ihrer Bildungseinrichtung für ein "airliners+ Campus"-Abo (oder sogar für einen kostenlosen Zugang) qualifiziert ist und dann entsprechend den weitere Anweisungen auf dieser Seite folgen.

Ihr Studierenden-Status wird dabei für maximal drei Jahre hinterlegt, anschließend wandelt sich das Abo automatisch in ein monatlich kündbares "airliners+ Privat"-Abo um.

Aber keine Sorge: Bevor das passiert, schicken wir Ihnen rechtzeitig eine E-Mail und Sie erhalten Hinweise, wenn Sie sich bei airliners.de einloggen. Dann können Sie uns einen Immatrikulationsnachweis zusenden, um die Laufzeit zu verlängern, falls Sie zu diesem Zeitpunkt noch studieren sollten.

Ohnehin können Sie Ihr vergünstigtes Campus-Abo auch jederzeit vorher monatlich kündigen.

Kostenloser Zugang über teilnehmende Bildungseinrichtungen

Aber es wird noch besser: Denn immer mehr Bildungseinrichtungen übernehmen für ihre Studierenden sogar die Kosten für einen airliners+ Bildungszugang. Das läuft über eine Einladung der Bildungseinrichtung.

Ob es eine Einladung Ihrer Universität, Hochschule, Berufs- oder Fachhochschule für einen airliners+ Bildungszugang gibt, können Sie ganz einfach auf unserer "airliners+ Campus"-Seite prüfen.

Um eine Einladung Ihrer Bildungseinrichtung anzunehmen, klicken Sie auf den entsprechenden "Einladung annehmen"-Button und registrieren Sie sich im weiteren Prozess mit Ihrer E-Mail-Adresse Ihrer Bildungseinrichtung. Dann können Sie airliners+ bis zu drei Jahre lang kostenlos nutzen.

Student und Professor (Symbolbild). © Adobe Stock / WavebreakMediaMicro

Ein von der Uni finanzierter Zugang ist übrigens kein Abo. Ihr Zugang wird nach Ablauf des durch die Bildungseinrichtung bezahlten Zeitraums daher auch nicht automatisch zu einem Privat-Abo.

Sollte Ihre Bildungseinrichtung noch keinen kostenlosen Zugang bieten, sprechen Sie einfach die zuständige Fachbereichsleitung darauf an.

Das Programm steht allen Universitäten, Hochschulen, Berufs- oder Fachhochschulen offen. Einzige Voraussetzung ist, dass Studierende eine E-Mail-Adresse über die Einrichtung bekommen. Weitere Infos dazu finden Sie auch auf der "airliners+ Campus"-Seite.

Viel Erfolg beim Studium!

David Haße

Herausgeber