Die Krisen unserer Zeit beschäftigen die Luftfahrt weiterhin. Dennoch zeigen alle Prognosen in Richtung Wachstum. Die Menschen wollen reisen und die Branche tut alles dafür, dass dies reibungslos funktioniert. Mit der diesjährigen Motivauswahl bringt die airliners.de-Redaktion die Aufbruchstimmung der Branche zu Ihnen nach Hause und ins Büro.

Dass Angebot und Nachfrage aus dem Gleichgewicht geraten sind, zeigt zum Beispiel die Rückkehr des Airbus A380. Die Lufthansa hatte ihre Superjumbos eigentlich schon ausgeflottet, jetzt sind sechs Exemplare wieder im Liniendienst. Unser Februar-Motiv zeigt einen landenden Lufthansa-A380 aus einer spektakulären Perspektive.

Die Rückkehr der Superjumbos ist aber nicht die einzige sichtbare Veränderung im Markt. Wetleasing-Anbieter sind derzeit stark gefragt, weil es überall an Kapazitäten mangelt. Ein deutscher ACMI-Spezialist ist German Airways, die im aktuellen Kalender den Januar ziert.

Die zur Zeitfracht-Gruppe gehörende Airline fliegt mit ihren Regionaljets für verschiedene Kunden, zuletzt unter anderem für Ita Airways. Apropos Ita Airways: Die Teilübernahme des Alitalia-Nachfolgers durch Lufthansa ist in vollem Gange, da darf eine Ita-Maschine im Kalender natürlich nicht fehlen: Ein Airbus A350 der Ita hebt im Juli ab.

Derweil schreitet die Konsolidierung in Europa weiter voran. Ob, wie und vor allem an wen die staatliche portugiesische Tap verkauft wird, werden wir im Mai 2024 schon wissen. Aber egal, wie es in Lissabon ausgeht: An der Wand hängt dann auf jeden Fall eine fantastische Detailansicht eines startenden Airbus A319 der Portugiesen.

Die Motive im airliners.de-Flugzeugkalender 2024 Motive im airliners.de-Flugzeugkalender 2024. © airliners.de { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/08/vorschau-kollage-2024-p-motive-av8ODZ__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© airliners.de"} } Motive im airliners.de-Flugzeugkalender 2024. © airliners.de Januar: German Airways, Embraer ERJ-190LR, Foto: German Airways

Februar: Lufthansa, Airbus A380-800, AirTeamImages.com, Foto: Alvin Man

März: Eurowings, Airbus A319-100, AirTeamImages.com, Foto: Markus Mainka

April: KLM-Royal Dutch Airlines, Boeing 777-200, AirTeamImages.com, Foto: Martin Boschhuizen

Mai: TAP, Airbus A319-100, AirTeamImages.com, Foto: Jesus Moreno

Juni: Austrian Airlines, Boeing 787-9, Foto: Austrian Airlines

Juli: ITA Airways, Airbus A350-900, AirTeamImages.com, Foto: Mathias Dueber

August: Condor, Boeing 757-300, AirTeamImages.com, Foto: Manuel EstevezR

September: Lufthansa Cargo, Airbus A321-200, AirTeamImages.com, Foto: Yochai

Oktober: Brussels Airlines, Airbus A330-300, AirTeamImages.com, Foto: AB II

November: Ryanair, Boeing 737-8-200 Max, AirTeamImages.com, Foto: Enda Burke

Dezember: Cargolux, Boeing 747-8R7F/SCD, AirTeamImages.com, Foto: Alvin Man

Potenzieller Tap-Käufer ist neben der Lufthansa auch die Air-France/KLM-Gruppe. KLM ist in diesem Jahr mit einer Boeing 777 im airliners.de-Kalender vertreten. Das schöne Frühlingsbild vor blühenden Bäumen passt gut in den April. Weckt das Fernweh? Auf jeden Fall!

Lust auf Langstrecke macht auch die Boeing 787 in Austrian-Lackierung, die wir als Kalendermotiv für den Juni ausgewählt haben. Ab dem Sommerflugplan 2024 werden die ersten AUA-787 von Wien aus eingesetzt. Bis 2028 wird Austrian insgesamt zehn "Dreamliner" übernehmen, wobei die ersten Flugzeuge von der Konzernschwester Lufthansa kommen und für Austrian umgerüstet werden.

Auch der Airbus A321, den wir im September zeigen, wechselte innerhalb des Konzerns. Die Umrüstung war hierbei aber deutlich umfangreicher als bei einem normalen Flugzeugwechsel. Denn aus dem ehemaligen Eurowings-Passagierjet wurde ein echter Frachter mit großer Ladetür und verstärktem Palettenboden.

Bleiben wir bei Eurowings. Der Billigflieger aus dem Lufthansa-Konzern ist mit einem Airbus A319 im Kalender vertreten. Die Airline will derzeit paneuropäischer werden. Deshalb heben die Eurowings-Maschinen nicht nur von deutschen Basen ab, sondern auch von Prag, Salzburg, Stockholm und Palma de Mallorca.

Auf der Baleareninsel treffen sie unter anderem auf Mittelstreckenjets der Condor. Der Ferienflieger beginnt 2024 mit der Modernisierung seiner Narrowbody-Flotte. Eine gelb gestreifte Boeing 757 taucht im August noch einmal im Kalender auf, bevor auch sie ausgeflottet und durch moderne A320 Neo ersetzt wird.

Moderne Flugzeuge gibt es auch bei Ryanair. Da sich die Iren mit neuen Deutschland-Verbindungen nach Corona auffallend zurückhalten, hätten wir vielleicht ein Flugzeug von hinten zeigen sollen... Das November-Motiv einer Boeing 737 Max 8-200 direkt von vorne im Endanflug gefiel uns dann aber doch zu gut, um es nicht für den Kalender zu verwenden.

Dasselbe gilt für die Boeing 747-8F der Cargolux, die im Dezember vor schneebedeckten Bergen zur Landung ansetzt. Einfach traumhaft. Und weshalb eine A330 von Brussels Airlines auf dem Titel? Ganz einfach: Wir dachten, dass der Kalender damit bei Ihnen "punkten" kann!