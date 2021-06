In eigener Sache

Seit airliners.de vor über 20 Jahren erstmals online gegangen ist, haben wir unser journalistisches Angebot immer weiter ausgebaut. Schon seit vielen Jahren wandert unser Fokus dabei neben der tagesaktuellen Berichterstattung auch in Richtung Fachmagazin.

Mit unseren Hintergrundartikeln, Analysen und Tutorials vermitteln wir regelmäßig Fachwissen für unsere Leser aus der Luftverkehrswirtschaft. Abgerundet wird das airliners.de-Angebot durch meinungsstarke Serien, in denen unsere Kolumnisten die Geschehnisse unserer Branche einordnen und kommentieren.

Abschied von der "Klorolle"

Trotz des immer stärkeren Magazin-Charakters unserer Inhalte hatte die airliners.de-Startseite bislang aber noch ein klassisches Nachrichten-Layout: Eine mehr oder weniger chronologische Auflistung von Artikeln zum Runter-Scrollen, von Medienmachern gerne auch als "Klorolle" bezeichnet.

In einer "Klorollen"-Ansicht gehen allerdings die länger relevanten Hintergrundartikel schnell in einer Flut tagesaktueller Meldungen unter, obwohl wir zuletzt etliche Nachrichten-Artikel deswegen schon gar nicht mehr auf der Startseite angezeigt und nur noch im Ticker aufgeführt hatten.

Das ändert sich nun alles mit unserer neuen Startseite, auf der wir aktuelle Nachrichten nun klar von den Wissens- und Meinungsartikeln abgrenzen und so allen Bereichen mehr Raum geben. Das Ziel: Mehr Artikel, übersichtlich getrennt nach Tagesaktuellem und hintergründigen Inhalten.

Die neue Startseite fängt dabei zunächst mit einem kleinen Hinweis auf unsere täglich wechselnden Themen-Briefings an. Diese Wochenzusammenfassungen zu speziellen Themenbereichen beziehen unsere Abonnenten als optionale Plus-Newsletter.

Der Aufmacher des Tages ist immer exklusiv

Darunter findet sich dann groß der Aufmacher des Tages. Für den prominentesten Artikel auf airliners.de haben wir schon seit einiger Zeit einen "magazinigeren" Ansatz gewählt. Der Aufmacher des Tages bleibt in der Regel 24 Stunden ganz oben. Jeden Tag um die Mittagszeit lesen Sie einen neuen besonderen Artikel.

Das Besondere an diesem Aufmacher-Artikel ist, dass er immer exklusiv ist, sprich: Es gibt ihn in dieser Form nur auf airliners.de zu lesen. Daher stehen an dieser Stelle meist Plus-Inhalte.

Mit airliners+ bieten wir Ihnen seit einem Jahr noch mehr airliners.de - und das unabhängig von den Reichweitezwängen der Werbefinanzierung. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an alle unsere Abonnenten. Der überwältigende Zuspruch für unser immer noch neues Plus-Angebot zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Die mit viel Aufwand produzierten Aufmacher-Artikel haben gemein, dass sie in der Regel länger relevant sind als nur einen Tag. Darum belassen wir sie jetzt auch länger oben. Direkt darunter finden Sie daher auch noch die Aufmacher der vergangenen zwei beziehungsweise drei Tage mit airliners+.

Die Nachrichten des Tages in einem erweiterbaren Block

Darunter kommt dann der Block mit den tagesaktuellen Nachrichten, wobei wir die drei Meldungen des Tages größer darstellen als den Rest der Meldungen. Die finden Sie darunter in Form einer Liste zum Überfliegen.

Die neue Nachrichtenliste auf der Startseite in der Vollansicht für airliners+ Mitglieder. © airliners.de

So haben Sie als airliners.de-Leser immer alle wirklich wesentlichen Luftverkehrsnachrichten des Tages auf Ihrem Radar. Wenn Sie einmal ein paar Tage nicht geschaut haben, können Sie die Nachrichten-Artikelliste beliebig erweitern, indem Sie auf den Button "Mehr Aktuelles" klicken.

Unsere airliners+ Abonnenten können übrigens wählen, ob sie die Nachrichtenliste als kompakte Liste von Überschriften oder inklusive Teasern und Fotos sehen wollen. Standard ist die Liste mit mehr Inhalten, damit können Plus-Mitglieder Kurzmeldungen komplett auf der Startseite lesen.

Im Block "Wissen" finden sich darunter dann alle Hintergründe, Analysen und Fachbeiträge, die schon ein paar Tage länger online sind. Zudem gibt es hier Links auf unsere entsprechenden Fachartikelserien. Den krönenden Abschluss unserer neuen Startseite bildet dann schließlich der Block "Meinung", in dem Sie immer die beliebten Kommentar-Serien unserer Kolumnisten finden.

Zum Bookmarken Alle airliners.de-Serien finden Sie übrigens auf der neuen Seite "Serien-Übersicht".

Die Tickerseite gibt es weiterhin, sie heißt in der Navigation jetzt "Aktuelles".

Die Übersicht zu unseren Themenseiten finden Sie wie gehabt hier als "Themen-Übersicht".

Übersichtlichere Artikelseiten auch für Nicht-Abonnenten

Das airliners+ Versprechen "Zusammenhänge besser verstehen" geht auf den neu gestalteten Artikelseiten weiter, die unsere Abonnenten schon seit dem Start von airliners+ vor einem Jahr kennen. Für alle anderen Leser ist es auch schon ein paar Wochen her, dass wir umgestellt haben, aber ich hatte dazu noch nichts erläutert. Das hole ich nun noch kurz nach.

Mit der Freischaltung der übersichtlicheren Plus-Artikelseite für alle Leser sehen nun auch alle die ergänzenden Features von airliners+. Der PDF-Download beispielsweise ist ein Exklusiv-Feature für Abonnenten.

Auch der Block mit zusätzlichen Links zu Quellen sowie weiterführenden Informationen ist nun für alle unter den Artikeln sichtbar, allerdings ohne Abo ausgeblendet. Gleiches gilt für eventuell vorhandene Infos zu Aktualisierungen sowie Kurzzusammenfassungen längerer Artikel.

Wie Sie sehen, ist eine Plus-Mitgliedschaft bei airliners.de also durchaus viel mehr als eine Webseite ohne Werbebanner. Und wir bauen ständig weiter an airliners+. Wenn Sie noch kein Abonnent sind, dann habe ich einen Vorschlag: Testen Sie es einfach 30 Tage lang kostenlos und unverbindlich. Oder bemühen Sie sich bei Ihrem Arbeitgeber um ein "airliners+ Teams"-Abo.

Wie finden Sie die neue Umsetzung? Ich freue mich auf Ihr Feedback! Nutzen Sie beispielsweise einfach den nenen Link "Artikel-Feedback" unter jedem Artikel.

