Professionelle Fotografen, großformatig, im hochwertigen Offset-Druck: Der airliners.de-Flugzeugkalender ist eine Institution. Seit knapp zwei Jahrzehnten stellt die Redaktion Jahr für Jahr eine jeweils aktuelle Kollektion interessanter Motive zeitgenössischer Flugzeugtypen und Airlines zusammen. Jetzt verfügbar auf RBF-Originals.de und auf Amazon sowie als Prämie für "airliners+ Privat"-Jahresabonnenten (s. ganz unten).

Corona setzt dem Luftverkehr weltweit zu. Der Kalender bringt nun zumindest wieder ein wenig Flughafen-Feeling ins Büro oder nach Hause. Die airliners.de-Redaktion blickt dabei mit der Motivauswahl zurück auf das, was den Luftverkehr im vergangenen Jahr geprägt hat. Während die Passagierluftfahrt weiter stockt, haben zeitweise vor allem Frachtflugzeuge den Himmel gefüllt. Das März-Motiv zeigt daher eine zum Frachter umgebaute Boeing 737 der neuen deutschen Cargologic Germany. Im September setzt dann ein Airbus A300 in den Farben der DHL zur Landung an.

Eine Fluggesellschaft, die während Corona nicht nur mit ihren Frachtern viel unterwegs war, ist Qatar Airways. Ein Airbus A350 der Airline aus Katar ziert den Titel dieses Kalenders. Der Golf-Carrier profitiert zukünftig vom weitgehenden Open-Skies-Abkommen mit der EU, das bald stufenweise mehr Flugrechte gewährt.

Der airliners.de-Flugzeugkalender ist nun verfügbar.

Langsam, aber sicher hoffen die Airlines auf der ganzen Welt, dass vor allem auch international wieder mehr Flüge möglich werden. Langstreckenmaschinen wie der Airbus A330-300 von Lufthansa, das winterliche Januar-Motiv unseres Kalenders, sind dann wieder regelmäßiger unterwegs. Gleiches gilt für die Boeing 777-300ER der Swiss, die sich im Februar von Flutlichtscheinwerfern angestrahlt leuchtend auf einer Nachtaufnahme präsentiert.

Natürlich darf auch ein Boeing "Dreamliner" nicht fehlen: Turkish Airlines präsentiert eine ihrer 787-9 im Kalender. Condor zeigt sich derweil im Juli noch einmal mit ihrer Boeing 767-300, kurz bevor die ersten "A330 Neo"s eingeflottet werden. Eine der wenigen Fluggesellschaften, die dem Airbus A380 auch nach Corona die Treue halten, ist Emirates. Die Airline aus Dubai ist der weltweit größte Betreiber des Doppeldeckers und setzt die Maschinen unter anderem nach Deutschland ein.

Die Zukunft sehen andere Anbieter eher in kleineren Langstreckenflugzeugen. Eine der ersten Fluggesellschaften, die den neuen Airbus A321 LR mit seiner transatlantischen Reichweite nutzen, ist die kanadische Air Transat, die wir im Kalender mit einem ihrer neuen Narrowbody-Langstreckenjets abbilden.

Aber auch im innereuropäischen Verkehr werden die Flugzeuge auf vielen Routen kleiner. Ein Embraer 190-E2 zeigt im Oktober, wie groß die neuen, effizienteren Triebwerke wirklich sind. Und auch ein Turboprop darf nicht fehlen: Die Dash-8 ist hierzulande kaum noch unterwegs, seit es LGW und Flybe nicht mehr gibt - und auch Austrian die letzten Maschinen ausgemustert hat.

Fotografen und Motive 2022 Die redaktionelle Motivauswahl und professionelle Fotografen - gedruckt im hochwertigen Offset-Verfahren als stabiler Großformat-Wandkalender. Das macht den airliners.de-Flugzeugkalender so besonders. Die Motive des airliners.de-Flugzeugkalenders 2022 © airliners.de Januar: Ein Airbus A330-300 der Lufthansa startet im winterlichen Vancouver.

Foto: Alvin Man Februar: Eine Boeing 777-300ER der Swiss International Air Lines in Tel Aviv.

Foto: Ido Wachtel März: Eine zum Frachter umgebaute Boeing 737-400 der CargoLogic Germany im Flug.

Foto: Matthieu Douhaire April: Ein Airbus A380-800 der Emirates im Endanflug.

Foto: Matthieu Douhaire Mai: Ein Airbus A321 Neo LR der kanadischen Air Transat rollt zum Start.

Foto: Alvin Man Juni/Titel: Ein Airbus A350-900 von Qatar Airways im Landeanflug.

Foto: Enda Burke Juli: Eine Boeing 767-300ER der Condor im Anflug kurz vor der Landung.

Foto: HAMFive August: Ein Airbus A320-200 der Eurowings dreht auf Korfu zum Lineup.

Foto: Markus Mainka September: Ein Airbus A300B4 der DHL (European Air Transport) im Short Final.

Foto: Enda Burke Oktober: Eine Embraer ERJ-190-E2 der Helvetic rollt in Bukarest auf die Startbahn.

Foto: Loredana Cioclei November: Eine Boeing 787-9 "Dreamliner" der Turkish Airlines im Anflug.

Foto: Derek Macpherson Dezember: Eine Bombardier Dash 8-Q400 startet in den Abendhimmel.



Als "airliners+ Privat"-Jahresabonnent bekommen Sie jedes Jahr eine Abo-Prämie: Als Mitglied mit aktivem Jahresabo am Stichtag 30. November schenken wir Ihnen auch dieses Jahr den neuen airliners.de-Flugzeugkalender im Wert von 24,95 Euro.

Wichtig, wenn Sie noch kein Abonnent sind: Jedes "airliners+ Privat"-Abo beginnt mit einem 30-Tage-Probezeitraum. Daher erhalten Sie in diesem Jahr leider keine Prämie mehr, selbst wenn Sie sich jetzt sofort registrieren. Ihr Probeabo würde nämlich erst nach dem Stichtag 30. November zu einem regulären Abo werden. Aber keine Sorge: Mit dem Jahresabo bekommen Sie dann ab dem kommenden Jahr erstmals Ihre Jahresprämie.