EIB investiert 40 Millionen Euro in Drohnen-Startup Wingcopter

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat angekündigt, 40 Millionen Euro in das deutsche Drohnen-Startup Wingcopter zu investieren. Wingcopter stellt Frachtdrohnen her, die weltweit in schwer zugängliche ländliche Gebiete liefern sollen.

Mit den Mitteln soll die Produktion des Wingcopter 198 ausgeweitet, Lieferdienste in Europa und anderen Regionen ausgebaut und Innovationen beschleunigt werden, so das Unternehmen. Die Finanzierung wird durch das Invest-EU-Programm unterstützt und soll den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft unterstützen.