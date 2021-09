Ehemaligem 737-Max-Chefpilot bei Boeing droht Anklage

Der ehemalige technische 737-Max-Chefpilot bei Boeing, Mark Forkner, wird verdächtigt, die US-Flugaufsichtsbehörde FAA im Zulassungsverfahren für die 737 Max getäuscht zu haben, berichtete das "Wall Street Journal" am Donnerstag.

Die 737 Max wurde im März 2017 zugelassen. Dabei war Forkner die direkte Kontaktperson zwischen dem Flugzeugbauer und der FAA. Laut Dokumenten, die Anfang 2020 veröffentlicht wurden, hatte er damit geprahlt, seine FAA-Kollegen täuschen zu können, um die Zertifizierung für das speziell für die Boeing 737 Max entwickelte Stabilisierungssystem MCAS zu erhalten.

Im Kern geht die FAA bereits seit einiger Zeit davon aus, dass Forkner früh von Unregelmäßigkeiten wusste. In 2019 veröffentlichten Kurzbotschaften an einen Kollegen soll sich der damalige technische Boeing-Chefpilot der 737 über die "ungeheuerliche" Fehlleistung des speziell für die Boeing 737 Max entwickelten Stabilisierungssystem MCAS bei Simulator-Tests beschwert haben.

Die "New York Times" zitierte damals aus den brisanten Nachrichten der Boeing-Mitarbeiter aus dem Jahr 2016. Forkner fügte demnach in seinen Ausführungen an einen Kollegen hinzu, dass er "unwissentlich" gegenüber der Flugaufsichtsbehörde gelogen habe. Sein Kollege schlug vor, die Anweisungen im Handbuch der Piloten entsprechend zu ändern:

Mark Forkner 6:50 PM: Oh shocker alerT! MCAS is now active down to M .2 It’s running rampant in the sim on me at least that’s what Vince thinks is happening

Gustavsson, Patrik H 6:51 PM: Oh great, that means we have to update the speed trim descritption in vol 2

Mark Forkner 6:51 PM: so I basically lied to the regulators (unknowingly)

Gustavsson, Patrik H 6:51 PM: it wasnt a lie, no one told us that was the case

Mark Forkner 6:51 PM: I’m levelling off at like 4000 ft, 230 knots and the plane is trimming itself like craxy I’m like, WHAT?

Gustavsson, Patrik H 6:52 PM: that’s what i saw on sim one, but on approach I think thats wrong

Mark Forkner 6:52 PM: granted, I suck at flying, but even this was egregious

Gustavsson, Patrik H 6:52 PM: No, i think we need aero to confirm what its supposed to be doing