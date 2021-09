Egal ob Scholz oder Laschet - Branche erwartet verschärfte Umwelt-Rahmenbedingungen

Nach der Bundestagswahl erwartet die deutsche Luftverkehrswirtschaft schärfere Anforderungen in Bezug auf den Klimaschutz. Welche Koalition sich letztlich im Bundestag bilden werde, spiele da gar keine so große Rolle, heißt es. Ohnedies sieht sich die Branche sehr gut aufgestellt - und formuliert sogar schon erste Forderungen.

Deutschland hat gewählt. Dabei ist einen Tag nach der Wahl noch nicht klar, ob es zukünftig eine SPD-geführte Bundesregierung unter Olaf Scholz geben wird - oder einen CDU-Kanzler Armin Laschet. Beide Parteien sind - sofern sie nicht wieder miteinander eine Regierung bilden wollen - auf eine Koalition mit den Grünen und der FDP angewiesen, die nun wahrscheinlich sogar zunächst einmal in Verhandlungen treten werden, um Gemeinsamkeiten und Differenzen zu sortieren, bevor es um eine Regierungsbildung mit SPD oder CDU geht.

Dabei werden sowohl die Sozialdemokraten als auch die CDU/CSU den beiden kleineren Bündnispartner Grünen und FDP in ihren Angeboten weit entgegenkommen, so zumindest die Erwartungshaltung, die bei politischen Beobachtern aus den Reihen von Flughäfen und Fluggesellschaften in Deutschland herrscht. Im Fall der Grünen bedeute dies, dass Klimaschutzmaßnahmen in der künftigen Bundesregierung ein erheblich größeres Gewicht haben könnten.

Aus Sicht der Branche wird es zumindest als Vorteil betrachtet, dass die Linkspartei aufgrund ihres schlechten Abschneidens keine Chance hat, mit der SPD und den Grünen ein Bündnis zu schmieden. Die Linken hatten sich unter anderem für einen Ausbau-Stopp von Flughäfen und ein Verbot von Nachtflügen in ihrem Parteiprogramm ausgesprochen.

Die Luftverkehrsbranche stellt sich nun bereits auf stärkere Forderungen einer neuen Bundesregierung in Sachen Klimaschutz ein. Die Koalitionsoptionen spielten dabei keine entscheidende Rolle, erklärten verschiedene von airliners.de befragte Beobachter. Sowohl eine von der Union geführte Bundesregierung als auch eine unter der SPD werde die Verringerung von CO2-Emissionen stärker gewichten, als es die große Koalition zuletzt getan habe.

Wer wird neuer Verkehrsminister?

Koalitionsbildungen könne Branche daher vergleichsweise gelassen abwarten, heißt es. Ob nun die nächste Regierung SPD- oder CDU-geführt sein werde, habe dabei wahrscheinlich wenig Gewicht. Zwar sei im Wahlprogramm der Union darauf verwiesen worden, wie wichtig der Luftverkehr für die Wirtschaft und den Standort Deutschland sei, dennoch habe in der Vergangenheit eine schwarz-gelbe Regierung beispielsweise auch schon die Luftverkehrssteuer eingeführt.

Wichtig sei vor allem auch, wer neuer Verkehrsminister wird, lässt sich in der Branche vernehmen. Hier wollen die Grünen zuschlagen, was im Vergleich zu vorherigen Besetzungen durchaus nicht unbedingt als Nachteil angesehen wird. Vielfach wird den Grünen in dem Bereich sogar eine durchaus hohe Kompetenz zugeschrieben.

Grundsätzlich befinden sich Branchenvertreter über die Verbände übrigens immer im Gespräch mit allen zur Regierungsbildung fähigen Parteien, mit Ausnahme der AfD, da mit dieser keine andere Partei koalieren will.

"Ökologische Flottenmodernisierung"

Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, erklärte airliners.de in einer ersten Reaktion auf die Bundestagswahl: "Für die kommenden vier Jahre sehen wir zwei zentrale Handlungsfelder in der Luftverkehrspolitik. Zum einen ist das die Schaffung von Rahmenbedingungen für einen wirksamen Klimaschutz, mit denen Emissionen effektiv reduziert werden. Hierzu gehören insbesondere die Umsetzung der Power-to-Liquid-Roadmap für einen wettbewerbsneutralen Markthochlauf von nachhaltigen Flugkraftstoffen und die politische Flankierung der ökologischen Flottenmodernisierung."

Zum anderen sieht von Randow die Schaffung fairer Wettbewerbsbedingungen für die wirtschaftliche Erholung der Luftverkehrswirtschaft, "damit sich die Unternehmen wieder notwendige Investitionsspielräume erarbeiten und verstärkt Zukunftsinvestitionen tätigen können", so von Randow. Hierzu gehöre insbesondere, dass bei der Ausgestaltung des Europäischen Emissionshandels und von Beimischungsquoten für alternative Kraftstoffe (SAF) "wettbewerbsverzerrende Regulierungen ausgeschlossen werden.“

"Wer viel von uns fordert, muss uns auch fördern, das betrifft insbesondere den Bereich SAF", sagt derweil der Geschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, Ralph Beisel im Gespräch zu airliners.de. "Wir sind bereit, unseren Beitrag zu leisten, wir brauchen daher keine drastischen Maßnahmen." Die Politik müsse vielmehr die Voraussetzungen schaffen, "auch wenn wir über Kurzstreckenflüge sprechen".

Egal, wie die Konstellation für die nächste Regierung aussehe, man könne selbstbewusst in die Gespräche gehen, sagt der ADV-Chef. "Unabhängig, wer die Bundesregierung stellen wird, die Anforderungen sind unisono gleichgerichtet“, betont Beisel: "Auch die Umweltpolitiker der Union fordern, dass wir unseren Beitrag leisten. Wir kennen und akzeptieren die Herausforderungen im Bereich Klima- und Fluglärmschutz."

Zudem könne man selbstbewusst der jeweiligen Regierung gegenübertreten, glaubt Beisel. "Als Branche haben wir mit dem Masterplan Klimaschutz ein ambitioniertes Programm, mit dem wir die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreichen wollen. Ihn werden wir weiter umsetzen, unabhängig von der Koalition, die sich in den nächsten Wochen finden wird. Für uns ist es wichtig, dass auch die neue Bundesregierung hilft, Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern."

Und dann wird er konkreter, was die Branche umgekehrt von der Regierung erwartet: "Die auf EU-Ebene geplante Kerosinsteuer und Beimischungsquote für SAF führt zu Beeinträchtigungen gegenüber der nicht-europäischen Konkurrenz, gerade wenn es sich um Umsteigeflüge handelt. Wir brauchen eine Politik, die mit Augenmaß vorgeht und unsere Branche nicht im Regen stehen lässt." Beisel sagt, "egal, welche Regierung kommt, wir können mit jeder leben, jede wird Anforderungen stellen, wir fühlen uns jedoch gut aufgestellt".