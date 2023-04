Wie Edelweiss mitteilt, baut die Ferienfluggesellschaft ihr Angebot weiter aus. Im Winterflugplan 2023/24 bietet Edelweiss auf der Langstrecke 20 Ferienziele in 15 Ländern an. Neu im Programm sind ab Zürich Bogotá und Cartagena in Kolumbien.