Edelweiss setzt auf Wachstum

Edelweiss erweitert ihre Flotte um zwei Flugzeuge des Typs Airbus A320, teilte die Lufthansa-Tochter mit. Die Flugzeuge werden ab Sommer 2022 für den Kurz- und Mittelstreckenverkehr ab Zürich eingesetzt. Damit wird die Airline eine Flotte von 16 Flugzeugen - 12 Airbus A320 und vier Airbus A340 - betreiben.

Die zwei Flugzeuge stammen aus dem ausgeflotteten Bestand von Swiss, wie ein Sprecher auf Anfrage von airliners.de mitteilte. Die Entscheidung für den Aufbau bei Edelweiss sei allerdings erst nach dem Flottenentscheid bei Swiss und unabhängig von diesem erfolgt, so der Sprecher weiter.

Gleichzeitig hat Edelweiss angekündigt, auch 150 neue Kabinen-Crew-Mitglieder einstellen zu wollen. Der erste Initial Training Course hat bereits in diesen Tagen begonnen. Für die Kurse im März, April, Mai und Juni sind noch Plätze frei.

Große Nachfrage bei touristischen Reisen

Die Flottenerweiterung und das Rekrutieren von neuen Mitarbeitenden in der Kabine stehen im Zusammenhang mit dem Ausbau des Flugangebotes für Sommer 2022. Die Anzahl der Flüge auf der Kurz- und Mittelstrecke wurde im Vergleich zum Sommer 2021 um 16 Prozent erhöht, das Langstreckenprogramm entspricht einer Steigerung von 185 Prozent. So bietet die Airline im Sommer unter anderem Verbindungen nach Tampa Bay, Las Vegas, Denver, Vancouver und Calgary an.

Neben klassischen Karibikzielen wie Cancún, Punta Cana, Puerto Plata, Montego Bay auf Jamaika, Havanna, San José und Liberia stehen auch die Ferienziele Kilimandscharo, Sansibar sowie die Malediven ebenfalls im Sommerprogramm.

In der Pandemie haben zahlreiche Airlines ihren Fokus verändert und setzen verstärkt auf touristische Destinationen. Lufthansa setzte im vergangenen Sommer beispielsweise auf ein touristisches Mittelstreckenangebot. Vor allem Ziele auf den griechischen Inseln wurden häufiger angeflogen. Auch Easyjet hat ihre Urlaubsdestinationen deutlich ausgebaut.