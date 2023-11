Für Edelweiss vorgesehene Airbus A350 fliegen für Thai Airways

Derzeit herrscht ein riesiger Bedarf an Flugzeugen aufgrund der hohen Nachfrage. Das sieht bei der Lufthansa Group nicht anders aus, so wie etwa bei Tochter Edelweiss Air. Derzeit fliegt die Airline noch mit in die Jahre gekommenen Airbus A340-300 auf der Langstrecke.

Ab 2025 sollen die Vierstrahler durch sechs effizientere A350-900 ersetzt werden. Die besagten A350 flogen dabei zuvor für die beiden angeschlagenen Fluggesellschaften Latam und South African Airways.

Die ehemaligen A350-Maschinen der South African Airways befanden sich dabei bis vor ein paar Wochen noch bei Lufthansa Technik in Malta. Inzwischen fliegen die Maschinen sogar wieder, allerdings weder für Edelweiss, noch für eine der anderen Lufthansa-Airlines.

Lackierung würde schnellen Wechsel erlauben

Stattdessen stehen die Maschinen aktuell im Dienst des Star-Alliance-Mitglieds Thai Airways, unter den Registrierungen HS-THQ und HS-THR, wie "Frankfurtflyer" berichtet. Der Grund dafür ist nicht bekannt, jedoch kommen die beiden ehemaligen südafrikanischen A350 in einer Star-Alliance-Lackierung daher, lediglich mit einem kleinen Thai-Airways-Schriftzug und -Logo versehen.

Die Kabinen hat Thai Airways von der Vorbesitzerin South African übernommen. Lediglich die Bezüge der Sitze wurden gegen welche im Thai-Airways-Stil ausgetauscht.

Die hauptsächlich in weiß gehaltene Lackierung würde einen potenziellen schnellen Wechsel zu einer anderen Airline ermöglichen. Nun stellt sich jedoch die Frage, wann und ob die besagten Jets überhaupt zu Edelweiss wechseln werden. Ursprünglich ist die Einflottung der A350 in gut zwei Jahren bei den Schweizern vorgesehen.