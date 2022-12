Edelweiss erweitert ihr Mittelstreckennetz im kommenden Sommerflugplan um drei Ziele. Der Ferienflieger wird von Zürich aus neu ins isländische Akureyri, nach Biarritz sowie nach Bari starten, heißt es in einer Pressemeldung. Insgesamt bietet Edelweiss dann auf der Kurzstrecke 65 Destinationen in 21 Ländern an.