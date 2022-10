Der Schweizer Ferienflieger Edelweiss bietet im kommenden Sommer insgesamt 21 Ferienziele in 15 Ländern. Neu ist ein breiteres Angebot in Richtung USA. Puerto Plata, Punta Cana, Cancún und Havanna werden in der Hauptreisezeit zudem nonstop bedient, wie Travelnews berichtet.