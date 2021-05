Edelweiss bietet PCR-Tests für zu Hause

Edelweiss verkauft PCR-Tests für zu Hause. Laut Mitteilung bekommen Passagiere das Test-Kit nach Hause geliefert. Die Speichelprobe wird dann selbstständig zu Hause durchgeführt und anschliessend per Post an das zertifizierte Labor geschickt oder in einem Drop-Off am Flughafen Zürich hinterlegt. Das Ergebnis gibt es dann einen Tag später. Die Kosten liegen bei rund 165 Schweizer Franken.