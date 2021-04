Edelweiss-Mitarbeiter wütend über Abgabe von A330 an Eurowings Discover

In der Schweiz formiert sich Widerstand gegen die geplante Verschiebung von zwei A330 weg von Edelweiss hin zum neuen Konzern-Ableger Eurowings Discover. So stellten nun der Pilotenverband Aeropers und zwei Gewerkschaften in einem Brief an die Airline fest, dass eine Verschiebung von Kapazitäten nach Deutschland den Voraussetzungen für die geleisteten Staatshilfen der Schweiz widersprechen würden, schreibt die "Luzerner Zeitung".