Nach zweieinhalb Jahren Corona-Pause ist Edelweiss am Montag wieder von Zürich nach Las Vegas gestartet, wie die Airline bekannt gibt. Mit Tampa Bay in Florida ist es das zweite US-Ziel, das die Lufthansa-Tochter wiederaufgenommen hat. Bis zu dreimal wöchentlich will Edelweiss die Casinostadt diesen Sommer anfliegen.