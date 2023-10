Edelweiss-CEO: A320 Neo und nordische Ziele für mehr Diversifizierung

Edelweiss plant, ihre Strategie der Diversifikation im Kurz- und Mittelstreckennetz fortzusetzen. Dies gab Airline-Chef Bernd Bauer am Rande der 75-Jahr-Feier des Flughafens Zürich gegenüber "CH-Aviation" bekannt.

Bauer erklärte, dass Edelweiss in den letzten vier Jahren vor allem durch die Aufnahme zusätzlicher Destinationen gewachsen sei. Insbesondere in Griechenland habe die Airline durch die Aufnahme von zwei bis drei weiteren Inselzielen stark expandiert.

Der Airline-Chef betonte, dass Edelweiss in Kroatien, Zypern und der Türkei nicht so stark expandiert habe. In diesen Märkten sei es für die Airline schwierig, gegen andere Airlines anzukommen. Dennoch habe Edelweiss versucht, die Kapazität zu diversifizieren und neue Ziele anzubieten.

In Griechenland und Spanien sei die Kapazität um 33 Prozent beziehungsweise 16 Prozent gestiegen. Besonders gut abgedeckt seien Spanien und insbesondere die Ziele Palma de Mallorca und Ibiza. Im türkischen Markt konzentriere sich Edelweiss auf bestimmte Spitzentage und -wochen in Antalya, in denen das Produkt der Airline mit der Schwestergesellschaft Sun Express konkurrieren könne, so Bauer.

A320 Neo ermöglichen neue Ziele

Edelweiss betreibt derzeit dreizehn A320 und fünf A340-300. Laut Bauer sei die Diversifizierung der Schlüssel dafür, dass die Kurzstreckenflugzeuge das ganze Jahr über ausgelastet seien. Ein Beispiel sei die Destination Edinburgh, die nahezu das ganze Jahr über angeflogen werden könne.

Die Swiss-Schwester beabsichtige, weitere Ziele im Norden zu erschließen, um die Abhängigkeit vom Mittelmeer zu verringern. Dazu wurden bereits Flüge nach Island, Norwegen und Finnland aufgenommen. Im Winter stünden zudem zwei neue Ziele – Kuusamo und Ivalo – auf dem Plan. Das Ziel sei es, mehr Ziele ganzjährig anbieten zu können.

Bauer sieht die Saisonalität nicht als Problem, da Edelweiss im Winter anders operiere. Die Flugzeiten seien besser auf die Hub-Wellen in Zürich abgestimmt, um mehr Transitverkehr zu erhalten und somit eine bessere Auslastung zu erzielen.

Ein starkes Kapazitätswachstum verzeichne Edelweiss auf der Strecke Zürich-Pristina. Bauer schrieb den Kapazitätszuwachs vor allem den Reiseveranstalterpartnern zu. Diese vercharterten die meisten Flüge, während einige Sitze von Edelweiss verkauft würden. Der Markt in Pristina sei einzigartig und der größte Markt dieser Art.

Bauer gab zudem bekannt, dass die ersten A320-Neo-Flugzeuge bis 2025 die bisherigen A320-Ceo-Jets ersetzen sollen. Die größere Reichweite der A320 Neo sei hilfreich für neue Ziele wie Cabo Verde, die Azoren und den Arabischen Golf.