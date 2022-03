Edelweiss verbindet Zürich seit dem 2. März nach einer zweijährigen Pause wieder mit Tampa Bay in Florida. Ab dem 28. März will die Swiss-Tochter laut Mitteilung zudem die Verbindung nach Las Vegas aufnehmen, ab dem 13. Juni nach Denver. Ab dem 15. Mai soll es zudem nach Vancouver und am dem 5. Juni nach Calgary gehen.