Edelweiss will im kommenden Sommer mehr Langstreckenverbindungen ab Zürich anbieten. Laut Mitteilung stehen Tampa Bay, Las Vegas, Denver, Vancouver und Calgary wieder auf dem Flugplan. Das Karibikprogramm mit Cancún, Punta Cana, Puerto Plata, Montego Bay auf Jamaika, Havanna, San José und Liberia in Costa Rica wird auch nächsten Sommer angeboten. Die Ferienziele Kilimandscharo, Sansibar in Tansania sowie die Malediven werden ebenfalls auch im Sommer angeboten.