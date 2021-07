ECDC meldet steigende Corona-Fallzahlen in zahlreichen EU-Ländern

as

Die Reisebranche muss sich wohl wieder auf Einschränkungen vorbereiten. In vielen europäischen Ländern steigen die Fallzahlen. Darunter sind auch wichtige Feriendestinationen.

Der aktuelle Wochenbericht der europäischen Seuchenschutzbehörde ECDC weist ein Wachstum der Personen auf, die sich mit Sars-Cov-2 infizieren. In insgesamt 20 Ländern, die zur ECDC gehören, steigen die Fallzahlen. Allerdings nicht überall mit derselben Geschwindigkeit. Es gibt, auch zwischen Nachbarländern, enorme Unterschiede.

Laut ECDC hängt dies mit der Rücknahme nicht-pharmazeutischer Maßnahmen zusammen, also etwa der Maskenpflicht oder der Einhaltung von Abständen. Einige Reisemärkte sind dabei besonders betroffen. Besorgniserregend ist weiterhin die Entwicklung in Portugal und Spanien, die nun 7,0 von zehn Punkten auf der Level-of-Concern-Skala erreicht haben. Auch Luxemburg, Malta und die Niederlande weisen hohe Werte auf.

Die EU/der EWR in der Gesamtsicht hat einen Wert von 4,3 erreicht. In der letzten Woche waren es noch 3,3. Deutschland und Österreich stehen mit einem Wert von 2,0 derzeit sehr gut da. Die ECDC geht davon auch in der Prognose für die nächsten Wochen für Deutschland aus. Die Werte steigen nur leicht. Für Österreich ist nach dem Modell hingegen eine stärkere Steigung zu erwarten.

Für die bereits jetzt in einer schwierigen Lage befindlichen Länder erwartet die ECDC erst einmal keine Besserung. Im Gegenteil, die Fallzahlen sollen teils enorm weiter steigen. Das gilt vor allem für die Niederlande und Zypern. Portugal und Spanien werden auch steigen, bleiben aber vergleichsweise stabil - wenn auch auf einem hohen Niveau. In der Folge dürften dann auch die Krankenhauseinweisungen und Todeszahlen steigen, da dies mit Verzögerung passiert.

Prognose der Fallzahlen für die nächsten Wochen. © ECDC

Getrieben wird die Infektionslage vor allem durch junge Menschen, die aufgrund der Priorisierung erst später geimpft werden konnten. Viele haben bis heute in der EU noch nicht einmal die Erstimpfung erhalten. Trotzdem gehören die EU-Länder zu jenen mit der höchsten Impfquote. Derzeit liegt diese bei 47,8 Prozent (vollständige Impfung). Erstimpfungen haben 67,6 Prozent erhalten.

Delta-Variante hat großen Einfluss auf das Infektionsgeschehen

In einigen Ländern ist die Impfquote bedeutend geringer, wie etwa in der Ukraine, die derzeit nur rund sechs Prozent der Bevölkerung mit einer Erstimpfung ausstatten konnte. Eine vollständige Impfung hat nur die Hälfte. Das ist vor allem in Bezug auf die Delta-Variante besonders wichtig.

Diese Delta-Variante des Coronavirus (B.1.617.2) ist ein weiterer Faktor der derzeitigen Entwicklung. Diese verbreitet sich leichter, wie zuletzt die Niederlande eindrucksvoll zeigten. Das kleine Land hat derzeit im Sieben-Tage-Schnitt mehr als 9.000 Fälle täglich. Da Sequenzierungen Zeit benötigen und der enorme Ausbruch in den Niederlanden binnen einer Woche geschah, werden abschließende Daten zu Delta wohl erst in zwei Wochen beim Gesundheitsministerium zu sehen sein.

Da sich die Beispiele großer Infektionslagen häufen, ist mit weiteren Einschränkungen in der EU zu rechnen.