EBACE: Klimaaktivisten stören kurzzeitig Business-Aviation-Messe in Genf

Klimaaktivisten haben kurzzeitig den Genfer Flughafen lahmgelegt und ein Verbot von Privatjets verlangt. Flugzeuge auf der aktuell am Platz stattfindenden EBACE-Messe wurden besetzt. Flugverspätungen waren die Folge.

Klimaaktivisten vor Privatjets in Genf.

Rund 50 Demonstranten haben am Dienstag auf der wichtigsten europäischen Messe für Geschäftsreiseflugzeuge EBACE in Genf ein Verbot von Privatjets wegen ihrer Klimaauswirkungen gefordert.

Mit der Protestaktionen am Genfer Flughafen haben Klimaaktivisten am Dienstag etwa eine Stunde lang für Beeinträchtigungen gesorgt. Aktivisten ketteten sich an Flugzeuge, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort berichtete.

Klimaschützer kritisieren seit langem die hohen Kohlendioxidemissionen pro Person, die mit der Nutzung von Privatjets verbunden sind. Schätzungen zufolge hat sich die Nutzung von Privatjets in den letzten zwei Jahrzehnten weltweit fast verdoppelt.

"Eine kleine Gruppe von Superreichen belastet das Klima und die Umwelt übermäßig", sagte Greenpeace-Vertreterin Agnes Jezler.

Die Branche sagt, sie tue alles in ihrer Macht Stehende, um die Verwendung von nachhaltigem Flugtreibstoff (SAF) zu fördern, was weniger Kohlenstoffemissionen verursacht als herkömmliches Kerosin. Zudem führe sie Innovationen ein, die das Fliegen effizienter machen.

Die Störung habe auch in der Linienluftfahrt zu zahlreichen Flugverspätungen geführt, sagte ein Flughafensprecher der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem seien sieben Flüge auf andere Flughäfen umgeleitet worden.