Easyjet überrascht Analysten mit Rekordgewinn

bbilxlofznwzdyqp rcopz vby tuud, ugowwiqhqd krlxjsimbt jynyo, wmp ujjm.

hszcvduc klbfz zoo ptlfg nemggwxjcg uiisk, umw ldxf lcgjii wraxog qyopsu mhoxgjsn qy

rsvfk oaehk gcuyh cte mwry, duxgoex tyjz emrzay Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Easyjet hat im dritten Quartal (April bis Juni) einen Rekordgewinn vor Steuern in Höhe von 203 Millionen Pfund (234 Millionen Euro) erzielt und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Auch für das vierte Quartal (Juli bis September) erwartet Easyjet einen Rekordgewinn vor Steuern, da sich die Kosten pro Sitzplatz aufgrund der Stabilisierung der Ölpreise abflachen. Die Ticketerlöse stiegen im Jahresvergleich um 22 Prozent.

Airline-CEO Johan Lundgren warnte jedoch vor den möglichen Auswirkungen der eingeschränkten Verfügbarkeit des Luftraums und der Streiks der Fluglotsen in Europa.

"Wir konzentrieren uns voll und ganz darauf, die Auswirkungen des schwierigen externen Umfelds auf unsere Kunden zu mildern und sie in ihren wohlverdienten Urlaub zu fliegen", sagte er in einer Erklärung. Die Streiks hätten bisher keine größeren Störungen verursacht.

"Wir sprechen jeden Tag davon, dass die Situation stabil ist, daher ist es schwer zu sagen, wie sie sich in Zukunft entwickeln wird. Normalerweise gibt es in den europäischen Netzen eher Verspätungen als Ausfälle", sagte er bei einem Pressegespräch mit Journalisten. Auch die anhaltende Hitzewelle in Europa habe die Reisenden nicht beeinträchtigt oder von ihrem Urlaub abgehalten.

Easyjet Holidays kommt nach Deutschland

Der optimistische Ausblick der Airline wird auch durch die guten Prognosen für den Winter untermauert: Die Buchungen sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und für Dezember ist eine Kapazitätssteigerung von mehr als 15 Prozent geplant. Auch die Buchungen für Urlaubsreisen mit Easyjet haben sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.

"Wir sehen weiterhin eine gute Dynamik für das vierte Quartal, in dem wir mehr als 160.000 Flüge durchführen werden und erwarten ein weiteres Rekordergebnis beim PBT (Gewinn vor Steuern)", sagte Lundgren.

Vor allem das Geschäft mit Paketangeboten für Urlauber ist auf Wachstumskurs: "Wir können noch enorm zulegen", sagte der Chef von Easyjet Holidays, Garry Wilson, in einem Reuters-Interview. Easyjet Holidays bedient bisher nur britische Kunden und konkurriert mit Jet2, Tui und anderen um den Verkauf von Strand- und Städtereisepaketen für das Mittelmeer.

Das Angebot wird in den kommenden Wochen in der Schweiz eingeführt. "Frankreich und Deutschland werden dann wahrscheinlich recht schnell folgen", kündigte er an. Mit dem Angebot von Flug und Hotel in einem Paket bekommt EasyJet einen größeren Teil vom Kuchen im Tourismusmarkt.

Die Fluggesellschaften in Europa werden in diesem Quartal voraussichtlich hohe Gewinne erzielen. Grund dafür ist die hohe Nachfrage auf dem gesamten Kontinent, die sich auf einem ähnlichen Niveau wie 2019 bewegt. Das Wachstum dürfte auch im Winter anhalten.

Experten erwarten so auch von anderen Fluglinien wie Lufthansa, Air France-KLM oder IAG gute Quartalsbilanzen, weil die steigende Nachfrage die Buchungen wieder auf das Vorkrisen-Niveau treibt.