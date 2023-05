Easyjet testet "Easyjet Holidays" in der Schweiz

Easyjet startet mit "Easyjet Holidays" jetzt in der Schweiz im Tour-Operator-Segment, wobei der Fokus auf Freizeit- und Pauschalreisen liegt. Später soll das "value for money"-Konzept auch nach Deutschland kommen, wie der CEO in Interviews mit "About Travel" und der "Handelszeitung" erklärt.