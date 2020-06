Easyjet Switzerland will weiter Schweizer Staatshilfen bekommen

Easyjet Switzerland befindet sich laut "ch-aviation" noch immer mit der Schweizer Regierung in Verhandlungen über mögliche Staatshilfen. "Ich erwarte, dass alle Unternehmen, die in der Schweiz beheimatet sind und Menschen beschäftigen, für die Hilfen in Betracht gezogen werden", so Thomas Haagensen, CEO von Easyjet Switzerland. Bisher haben nur die Konkurrenten Swiss und Edelweiss ein Zusage über Schweizer Staatshilfen erhalten. "I expect all companies based here and hiring people here to be taken into account," Haagensen said. The CEO added that easyJet is still in talks with the Swiss government and hopes for an early solution. It is also in talks with other partners, including airports, to reduce fixed costs, such as airport fees.