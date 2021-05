Kurzmeldung Easyjet stockt in Berlin auf - mehr Flüge zu Urlaubszielen

Esyjet hat angekündigt, aufgrund der steigenden Nachfrage ab sofort zusätzliche Flüge vom Flughafen Berlin Brandenburg durchzuführen. Insgesamt biete man mehr als 5000 zusätzliche Plätze nach Griechenland, Portugal und Ägypten in der Sommersaison an, so die Airline.