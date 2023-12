Im Rahmen der Allianz "Hydrogen in Aviation", unter anderem bestehend aus Easyjet und Rolls-Royce, begannen neue Forschungstests. Wie Easyjet mitteilt, soll hierbei nun die Leistungsfähigkeit von kryogenen Flüssigwasserstoff-Pumpsystemen in der Luft- und Raumfahrt belegt werden. Die Tests finden am Rolls-Royce-Standort Solihull in Großbritannien statt.