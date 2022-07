as

Wie Easyjet und Rolls-Royce gemeinsam ankündigen, soll es in naher Zukunft erste Tests zur Wasserstoffverbrennung in Triebwerken geben. Unter dem Projektnamen "H2Zero" soll die Möglichkeit der Technik bis hin zum Einsatz in Narrowbody-Flugzeugen erforscht werden.