Easyjet plant keine weiteren Annullierungen im Sommer

Easyjet will keine weiteren Flüge im Sommer streichen. Einzelne Ausfälle seien dennoch möglich, so der Easyjet-Deutschlandchef Erler. Im Mai hatte Easyjet Flüge ab Berlin gestrichen, was mit dem hohen Krankenstand zu tun gehabt habe.