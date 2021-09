Easyjet lehnt Übernahmeangebot ab und startet Kapitalerhöhung

kznatymlrkoqmxpe lffqv xkp ocxo, cdwjhnwtqp lebvcztydg ufbbz, bxl glwb.

Easyjet will sich in der Corona-Krise eine Milliardensumme von Anlegern besorgen. Die Ausgabe neuer Aktien solle etwa 1,2 Milliarden britische Pfund (1,4 Mrd Euro) einbringen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Außerdem hat sich Easyjet eine neue Kreditlinie über 400 Millionen US-Dollar (338 Mio Euro) gesichert. Das Geld soll dem Unternehmen helfen, sich von den finanziellen Folgen der Corona-Krise zu erholen und es für mögliche weitere Rückschläge zu rüsten.

Easyjet geht davon aus, dass sich im Zuge der Erholung des europäischen Luftverkehrsmarktes "beträchtliche langfristige strategische Chancen" ergeben werden, insbesondere da Netzwerk-Airlines ihren Kurzstreckenbetrieb umstrukturieren müssten. Die Reisebeschränkungen infolge der Corona-Krise hatten Easyjet wie andere Fluggesellschaften in eine Existenzkrise gebracht.

Wollte Wizz Air Easyjet kaufen?

Ein Übernahmeangebot eines nicht genannten Kaufinteressenten lehnte die Fluggesellschaft nach eigenen Angaben vom Donnerstag ab. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge handelte es sich um die ungarische Billigfluggesellschaft Wizz Air. Sprecher beider Airlines hätten eine Stellungnahme abgelehnt.

Der Bieter habe die Übernahme komplett in eigenen Aktien bezahlen wollen, hieß es in der Mitteilung. Zudem sei die Offerte deutlich zu niedrig gewesen. Easyjet verriet nicht, um wen es sich bei dem Interessenten handelte. Dieser habe aber inzwischen versichert, dass er keine Übernahmeofferte mehr plane.

An der Londoner Börse sackte der Easyjet-Kurs zeitweise um fast 14 Prozent ab und lag am Vormittag zuletzt noch mit fast zehn Prozent im Minus. Analyst Daniel Roeska vom Analysehaus Bernstein Research glaubt nach eigener Aussage zwar nicht, dass Easyjet eine Kapitalerhöhung benötigt. Das frische Geld könnten die Briten aber in Wachstum investieren, statt die Einnahmen aus dem laufenden Geschäft zur Verbesserung ihrer Bilanz zu nutzen.