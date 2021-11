Kurzmeldung Easyjet will Launch Customer für wasserstoffbetriebenes Airbus-Flugzeug werden

Easyjet will die erste Airline sein, die das von Airbus entwickelte wasserstoffbetriebene Flugzeug einsetzen wird. Die Airline hofft, die ersten Maschinen 2035 einsetzen zu können, schreibt "The Scotsmen". Die Airline sei in die Entwicklung bei Airbus eingebunden, heißt es weiter.