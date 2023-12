Easyjet Holidays in Deutschland gestartet

Easyjet Holidays bietet ab sofort auch in Deutschland seine Pauschalangebote an. Doch vorerst haben Reisebüros noch keinen Zugang zu den Angeboten des Reiseanbieter der britischen Billigairline Easyjet. Das kann sich in Zukunft aber ändern, wie das Beispiel Großbritannien zeigt.