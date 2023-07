Easyjet-Holidays-Chef plant schnelle Expansion nach Deutschland

In UK ist Easyjet Holidays schon groß. Mit neuester Technik will der ehemalige Tui-Manager Garry Wilson vor allem bestehende Kunden noch stärker binden. Zudem plant der Easyjet-Holidays-Chef die Expansion nach Deutschland.

Easyjet will im touristischen Bereich wachsen. Die schnell wachsende Urlaubssparte der britischen Fluggesellschaft sei auf dem besten Weg, einer der größten Akteure in Europa zu werden, hieß es bei der Präsentation der Quartalszahlen.

Die nächste Expansionsphase zielt nun unter anderem auf den deutschen Markt, so der Easyjet-Holidays-CEO Garry Wilson.

Da sich die Nachfrage nach Reisen nach der Pandemie wieder erholt hat, werde Easyjet Holidays den Gewinn der Gruppe in diesem Geschäftsjahr um mehr als 100 Millionen Pfund (rund 115 Millionen Euro) steigern – was laut Wilson erst der Anfang ist.

"Es gibt noch ein enormes Wachstumspotenzial", sagte er und wies darauf hin, dass die Fluggesellschaft jährlich 93 Millionen Sitze verkaufe. Von denen entfielen derzeit nur vier Prozent auf Kunden, die neben Flügen auch Urlaub buchten.

Deutschland soll "recht schnell" folgen

Easyjet Holidays bedient derzeit ausschließlich Kunden in Großbritannien und konkurriert hier mit Jet2, Tui und anderen Anbietern. In den kommenden Wochen ist dann der Marktstart in der Schweiz geplant, ein Markt, den Wilson als "Gateway" bezeichnet. "Frankreich und Deutschland werden wahrscheinlich recht schnell folgen."

Die Stärke des Easyjet-Reiseanbieters liegt laut Wilson darin, dass sie nicht nur neue Kunden anzieht, sondern auch mehr an bestehende Kunden verkauft. Die Technologie hinter der Website sei der Schlüssel dazu, fügt er hinzu.

"Wir sind etwas mehr als 200 Mitarbeiter im gesamten Urlaubsgeschäft. Einige traditionelle Reiseveranstalter haben allein im IT-Bereich dreimal so viele Mitarbeiter", sagt er. "Wir haben viel geringere Gemeinkosten, die wir an die Kunden weitergeben können."

Angesichts der Krise der Lebenshaltungskosten in Großbritannien suchen versierte Urlauber nach den günstigsten Angeboten. Wilson sagte, dass Pauschalreisen immer beliebter werden, da sie in Zeiten steigender Preise Kostensicherheit bieten.

"Diejenigen, die normalerweise einen Flug buchen und ihr Hotel selbst organisieren, stellen fest, dass sie ein besseres Angebot bekommen, wenn sie alles bei Easyjet kaufen", erklärt Wilson.

Der ehemalige Tui-Manager wurde 2018 von Easyjet-CEO Johan Lundgren, seinem früheren Chef bei Tui, eingestellt, um ein digital ausgerichtetes Reisegeschäft zu leiten. Dieses ging im darauffolgenden Jahr an den Start und die kleinere und hauptsächlich ausgelagerte Reiseabteilung der Airline ersetzte.