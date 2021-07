Easyjet hofft auf Batterien und Wasserstoff

Easyjet will innovative Technologien so schnell wie möglich einsetzen. Doch die große Wende in der Reduktion von CO2-Emissionen wird noch auf sich warten lassen. Corona sorgt dabei nur für wenig Entlastung, sagen die Berater der Airline.

Easyjet will in der Zukunft verstärkt auf alternative Treibstoffe setzen. Man werde perspektivisch vor allem auf batterie- und wasserstoffbetriebene Flugsysteme setzen, teilte das Unternehmen in einem Hintergrund-Gespräch mit.

Diese Technologien seien zukünftig für die notwendigen Reichweiten im Easyjet-Flugplan geeignet. Die Lowcost-Airline fliegt Ziele innerhalb Europas an und bietet keine Langstrecken an. Dazu kooperiere man mit dem Start-up Wright Electric und auch Airbus.

Stephan Erler, County Manager von Easyjet in Deutschland, betonte, dass der zuletzt durch Politiker infrage gestellte Bereich der Kurzstreckenflüge gerade einmal 4,3 Prozent der CO2-Emissionen des gesamten Luftverkehrs beitrage. Man solle daher mehr Fakten und Informationen in der Klima-Debatte berücksichtigen.

Aktuell geht nur reduzieren und kompensieren

Zurzeit sind die Möglichkeiten, die CO2-Emissionen deutlich zu reduzieren, aber noch eher gering. Easyjet setze bereits auf technische Innovationen der Flugzeuge. Hierzu zählen etwa die Reduzierung des Gewichts und Effizienzvorteile neuer Triebwerksgenerationen. Besonders der Airbus A320 Neo sei hier ein deutlicher Fortschritt, so Erler.

Bevor neue Flugkraftstoffe und neue Flugzeuggenerationen den Flugbetrieb wirklich nachhaltig gestalten können, setzt der Billigflieger bereits seit einiger Zeit auf CO2-Kompensationen und führt pro Ticket eine Abgabe an den Klima-Partner "First Climate" ab.

Nachhaltige Kraftstoffe, sogenannte Sustainable Aviation Fuels, bildeten jedoch gerade einmal 0,03 Prozent der weltweit verfügbaren Treibstoffe. Im Jahr 2050 werde man eine Menge von 500 Millionen Tonnen weltweit benötigen. Die Aufgabe sei also groß. Und im Jahr 2026 werde man in Deutschland 50.000 Tonnen SAF beimischen wollen. Das auf Strom basierende Verfahren PTL (Power to Liquid) sei erst in zehn bis 15 Jahren anwendbar.

Manfred Hader, Senior-Partner der Unternehmensberatung Roland Berger, skizzierte die Entwicklung und Herausforderungen der Branche im Rahmen der “Easyjet-Masterclass”-Veranstaltung.

Corona reduziert langfristiges Wachstum um 25 Prozent

Die Kohlenstoffemissionen der Luftfahrt werden sich demnach von 2019 bis 2050 verdreifachen, trotz einer Reduzierung der Emissionen durch COVID-19, prognostiziert der Wirtschaftsberater. Der zu erwartende Rückgang liebe bei rund einem Viertel im Vergleich zu Prognosen vor Corona.

Die gute Neuigkeit sei, dass man die Luftfahrt bis 2050 dekarbonisieren könne. Zunächst sei die Branche aber auf die Auszreizung bestehender technologischer Möglichkeiten und einen effizienteren Flugverkehr beschränkt, betonte Hader in seinem Vortrag.

Durch den bereits angelaufenen Übergang zu Flugzeugen der nächsten Generation (A320 Neo, Boeing 737 Max etc) werde der Luftverkehrssektor bereits in absehbarer Zeit 25 Prozent weniger emittieren.

Dekarbonisierung Flugbranche dargestellt von Roland Berger © Roland Berger

Mit der Entwicklung von Hybrid-Flugzeugen, die teils durch Batterie und teils durch nachhaltigen Treibstoff angetrieben werden, sowie Wasserstoff-Brennstoffzellen-Flugzeuge warte dann in einigen Jahren ein entscheidender Schritt in Richtung Dekarbonisierung, verwies Hader auf eine Modellrechnung von Roland Berger, die in dem Fall von einer weiteren 20-prozentigen Reduktion der Emissionen ausgeht.

Wichtig ist, technologieoffen zu forschen

Allerdings gebe es keinen Königsweg in Bezug auf die dabei zum Einsatz kommenden technischen Lösungen. So seien auch bei der direkten Verbrennung von Wasserstoff oder Wasserstoff-Brennzellen klimaschädliche Wirkungen weiterhin zu erwarten. Zudem sei bei beiden Technologien von einer hohen technischen Komplexität und auch kommerziellen Herausforderungen auszugehen.

Klar sei aber, so Hader, dass neue Technologien erst ab den 2030er-Jahren zur Verfügung stünden. Die Flugverkehrsbranche sollte sich daher auf vier Handlungsfelder konzentrieren: Den schnellen Austausch älterer Generation von Flugzeugen, die Sicherstellung eines insgesamt effizienten Flugverkehrs wie etwa durch eine Verbesserung des Air Traffic Managements sowie die Kompensation aller Restemissionen.

Auch die Industrie sei aufgefordert, in neue Technologien zu investieren, betonte Hader. Eine Lösung Richtung Null Emissionen existiere, wenn alle technologischen Möglichkeiten ausgeschöpft würden.