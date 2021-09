Kurzmeldung Easyjet will die "Hoffmann-Kurve" wieder fliegen

Easyjet will ab Oktober die "Hoffmann-Kurve" wieder fliegen, schreibt der RBB. "Wir sind uns sicher, dass wir - sobald Ostwind herrscht - die Hoffmann-Kurve fliegen werden", sagte Deutschland-Chef Stephan Erler er am Rande des Spatenstichs für einen Wartungshangar am BER. Easyjet hatte die enge Kurve beim Start von der Südbahn gen Osten aus Sicherheitsbedenken nicht geflogen, berichtet die "Märkische Allgemeine Zeitung"