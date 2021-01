Easyjet führt weiteren Tarif ein

Easyjet hat einen weiteren Tarif eingeführt. Der Tarif "Standard Plus" erhält einen Sitzplatz in den vorderen Reihen, Priority Boarding sowie ein zweites Handgepäck, das in den Gepäckfächern verstaut werden kann, schreibt die "FVW". "Standard Plus" ist ab 10,49 Euro zubuchbar.