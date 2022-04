Easyjet-Flugbegleiter wollen am BER protestieren

Bei den Tarifverhandlungen für die deutschen Flugbegleiter bei Easyjet brodelt es. Für Mittwoch ruft Verdi die Easyjet-Kabinenbeschäftigten zu einer Protestkundgebung in Berlin auf - und warnt vor einer "weiteren Eskalation".

Easyjet-Maschine in Berlin-Schönefeld

Verdi hat die Mitarbeiter von Easyjet für diesen Mittwoch zu einer Protestaktion am BER aufgerufen. Die Demonstration soll auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem BER-Bürogebäude stattfinden. Unmittelbar danach will die Gewerkschaft mit den Arbeitgebern des Unternehmens über Einkommensverbesserungen für die Kabinenbeschäftigten verhandeln.

Die Tarifverhandlungen hätten bisher noch zu keinem Ergebnis geführt, teilt Verdi mit. "Die Arbeitgeber beabsichtigen offenbar, die Lasten der Corona-Pandemie vollständig auf die Beschäftigten abzuwälzen", sagte Verdi-Verhandlungsführer Holger Rößler. Für den Zeitraum 2020 bis 2025 habe Easyjet 4,7 Prozent Vergütungserhöhung angeboten. Das sei angesichts der Inflation nicht verhandlungsfähig.

Die Gewerkschaft warnt vor einer "weiteren Eskalation des Konflikts", wenn die Arbeitgeber in den nun folgenden Verhandlungen nicht einlenken. Am Standort Berlin sind für Easyjet derzeit rund 750 Beschäftigte tätig, die Airline hat am BER 18 Flugzeuge stationiert.