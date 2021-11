Easyjet hat keine Einwände gegen die Kerosinsteuer

Die EU möchte schon seit Langem die Kerosinsteuer einführen. Die meisten Airlines wehren sich dagegen vehement - so aber nicht Easyjet: "Wir müssen klar sagen, dass unsere Industrie einen Einfluss auf den Klimawandel hat", findet Easyjet Europe-Chef Thomas Haagensen.

Easyjet-Maschine am Flughafen Amsterdam Schiphol

Easyjet habe nichts gegen die Einführung einer Kerosinsteuer einzuwenden, erklärt Easyjet Europe-Chef Thomas Haagensen in einem Interview mit "Der Standard" vom 21. November. "Wir müssen klar sagen, dass unsere Industrie einen Einfluss auf den Klimawandel hat", findet er.

Was Steuern betreffe, darunter auch die Kerosinsteuer, habe die Fluggesellschaft nichts dagegen, solange es einen Zusammenhang zwischen Steuer und CO2-Emissionen gebe.

Bis 2050 will der britische Billigflieger klimaneutral sein. Für die Kurzstrecke gebe es bereits konkrete Pläne für emissionsfreie Technologien, wie Haagensen erklärt. Er wolle nachhaltige Kraftstoffe als Zwischenlösung einsetzen. So verwendete Easyjet in Gatwick auf 40 Flügen SAFs (Sustainable Aviation Fuels).

Easyjet und Airbus arbeiten an Wasserstoffflieger

Zudem arbeite Easyjet gemeinsam mit Airbus an einer mit Wasserstoff betriebenen Maschine, die bis 2035 verfügbar sein soll. Die Airline will Erstkunde dieses Flugzeugs sein. Neben nachhaltigen Technologien setze Easyjet aber auch auf Carbon-Offsetting: "Wir […] kompensieren im Namen unserer Kunden alle treibstoffverursachten CO2-Emissionen."

Auf die Frage, was er davon halte, dass Österreich die Flugticketabgabe erhöht hat, antwortet Haagensen, die Abgabe müsse mit den Emissionen korrelieren. In Österreich bezahle Easyjet das Gleiche wie Airlines mit alten Flugzeugen und geringer Auslastung, die zudem gar nicht kompensieren würden. "Das macht in dieser Form keinen Sinn."

Fliegen soll nicht nur für Reiche sein

Auch von einem Mindestticketpreis hält Haagensen nichts. Das Fliegen in Europa sei "demokratisiert", er finde es nicht richtig, wenn Fliegen nur noch etwas für "Reiche" sei. Zudem habe der Mindestticketpreis keinen Effekt auf das Klima.

Und um die Flüge unter 600 Kilometern abzuschaffen, müsse man mehr in Schnellzüge investieren, damit die Bahn das Fliegen auf der Kurzstrecke komplett redundant machen könne. Momentan mache das Fliegen aber noch viel Sinn. "Es ist nicht entweder oder, es braucht beides."