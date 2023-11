Easyjet gibt ehemalige Air-Berlin- und British-Airways-Slots ab

Easyjet gibt Slots an den Flughäfen London-Gatwick und Berlin-Brandeburg zurück. Die Entscheidung hat auch Auswirkungen auf die Flotte der britischwn Billigairline. CEO Johan Lundgren strebt nun zusätzliche Verkehrsrechte an, insbesondere in unterrepräsentierten Märkten.

Easyjet-Maschinen am BER.

Easyjet wird im Sommer 2024 drei Slots am Londoner Flughafen Gatwick an British Airways (BA), sowie ehemalige Air-Berlin-Slots am Flughafen Berlin-Brandenburg zurückgeben. Das berichtet "Aviation Week".

Die Slots am BER wurden ursprünglich von Air Berlin erworben. Nach Angaben von Easyjet führte die Rückgabe der Slots zu einem Veräußerungsverlust von drei Millionen Pfund (rund 3,46 Millionen Euro) für immaterielle Vermögenswerte.

Dies geht aus einer Telefonkonferenz zur Jahresbilanz hervor, in der Sophie Dekkers, Chief Commercial Officer von Easyjet, die Rückgabe der Slots bekannt gab.

Die Entscheidung zur Rückgabe der Slots ist Teil einer Vereinbarung zwischen Easyjet und British Airways. Dekkers erklärte, dass dies zu einer Reduzierung der Flotte von 81 auf 78 Flugzeuge führen wird. Weitere Rückgaben von Slots werden in den nächsten Jahren erwartet.

Easyjet will in "unterrepräsentierte" Märkte vorstoßen

Grund für die Rückgabe der Slots in London ist die Reduzierung von British Airways am Flughafen Gatwick. Während der Corona-Pandemie hatte BA ihren Betrieb am Flughafen eingestellt, jedoch im März 2022 die Kurzstrecke mit BA Euroflyer wieder aufgenommen.

Easyjet hatte zuvor acht Slots von BA übernommen. Die restlichen Slots wurden innerhalb des British-Airways-Mutterkonzerns International Airlines Group (IAG) umverteilt, unter anderem an die spanische Low-Cost-Airline Vueling.

EasyJet-CEO Johan Lundgren gab bekannt, dass die Fluggesellschaft sich nun um zusätzliche Verkehrsrechte bemüht, insbesondere in Märkten, in denen sie "unterrepräsentiert" ist. Dabei nannte er insbesondere Nordafrika als Zielmarkt.

Lundgren betonte, dass bereits Verkehrsrechte zwischen Deutschland und der Türkei gesichert wurden. Die Flugverbindung zwischen Berlin, Antalya und Izmir wurde als großer Markt bezeichnet, da in Deutschland sieben Millionen Türken leben und jährlich drei Millionen Deutsche in die Türkei reisen. Easyjet befindet sich in Gesprächen mit den zuständigen Behörden, um weitere Verkehrsrechte zu erlangen.