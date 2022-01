Kurzmeldung Easyjet und Cranfield arbeiten an H2-Brennstoffzellenantrieb

Easyjet und Cranfield Aerospace Solutions arbeiten zusammen an der Entwicklung eines Wasserstoffbrennstoffzellenantriebs für Verkehrsflugzeuge. Cranfield forscht an einem neunsitzigen Wasserstoffflugzeug, dem Britten-Norman Islander. Easyjet soll dem Unternehmen helfen, den Prozess an Airline-Anforderungen anzupassen, wie Easyjet bekannt gab.