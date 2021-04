Easyjet-CEO denkt über Heathrow-Start nach

Easyjet-CEO Johan Lundgren denkt über den Start seiner Airline am Flughafen London-Heathrow nach. Er wolle "Gelegenheiten zum Wachstum" nicht ungenutzt lassen, sagte Lundgren in einem Interview. Easyjet will sich in Zukunft mehr auf die großen Drehkreuze konzentrieren.