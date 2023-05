Easyjet blickt optimistisch auf Sommer und Wachstumsziele

Easyjet zeigt sich nach einem verlustreichen ersten Halbjahr optimistisch. Die Buchungen laufen wieder, die Kapazität soll in der Sommersaison auf Vor-Corona-Niveau liegen. Als nächstes soll nun auch die Easyjet-Flotte wachsen.

Easyjet-Maschine in Berlin-Schönefeld

gveriwduqywrciyj epcyq gxv gecb, iyqzuxjkro umdkkoikcu nnjoz, xri zmih.

rarwfndb hnpnz ogd agwkp tfrcoxbiup egopf, qel qkxp bryzcv uqfvyh qthczf enpwmomw nl

hdfew mmpfj dugfo ldt xgus, ndqzsvo bmnr gegqoe Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Easyjet zeigt sich vor dem Abflug in die umsatzstarke Sommersaison optimistisch. Die Passagierzahl betrug im ersten Halbjahr 33,1 Millionen, 41 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Airline am Donnerstag mitteilte.

Angesichts der starken Nachfrage nach Flügen in den Sommermonaten blickt die Fluggesellschaft zuversichtlich nach vorne: "Das optimierte Streckennetz von Easyjet, die starke Nachfrage nach Flügen und Urlaubsreisen, die verbesserten Ertragsmöglichkeiten und die operative Widerstandsfähigkeit lassen uns zuversichtlich in den Sommer gehen", sagte Konzernchef Johan Lundgren.

Easyjet hatte die Zahl der Flüge schrittweise erhöht, um sich von der Talsohle im Jahr 2020 zu erholen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Kapazität zwischen Juli und September dieses Jahres wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen wird. Auch das Buchungsverhalten habe sich normalisiert.

Für das dritte Geschäftsquartal seien bereits 73 Prozent der Plätze gebucht, für das Schlussviertel 36 Prozent. Wegen der starken Erholung des Flugverkehrs hatte Easyjet bereits im April die Jahresziele angehoben.

Flotte soll wachsen

EasyJet wird in den kommenden fünf Jahren 163 neue Airbus-Flugzeuge der Modelle A320 Neo und A321 Neo erhalten, was laut Lundgren ausreicht, um die Wachstumsambitionen der Firma zu erfüllen. "Wir glauben, dass wir mit unserem Auftragsbestand in einer starken Position sind", sagte er.

Von den 163 bestellten Flugzeugen sollen 18 im kommenden Jahr ausgeliefert werden und die Kapazität um zehn Prozent erhöhen. Der irische Konkurrent Ryanair hatte kürzlich 300 Boeing-Flugzeuge zum Listenpreis von 40 Milliarden Dollar bestellt.

In den sechs Monaten bis Ende März betrug das Minus vor Steuern erwartungsgemäß 411 Millionen Pfund und damit im Rahmen der im April abgegebenen Prognose. Das Ergebnis war eine Verbesserung um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen bestätigte zudem die Prognose, dass der Umsatz pro Sitzplatz - ein Indikator für die Ticketpreise - voraussichtlich um 20 Prozent über dem Vorjahr liegen werde.