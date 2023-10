Easyjet und Airbus filtern CO2 aus der Luft

Laut dem Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) reicht es nicht aus, nur Emissionen zu eliminieren, um bis 2050 eine Netto-Null-Bilanz zu erreichen – es wird auch notwendig sein, CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen.

Das ist mit Direkter Luftabscheidung (Direct Air Capture, DAC) möglich, eine Technologie, mit der das in der Luft enthaltene CO2 entzogen und anschließend unterirdisch gespeichert werden kann.

Thomas Haagensen von Easyjet und Wouter Van Wersch von Airbus mit dem DACCS-Vertrag. © Easyjet { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/thomas-haagensen-at-easyjet-and-wouter-van-wersch-at-airbus-daccs-contract-signing-W9r968__square__399", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Easyjet"} } Thomas Haagensen von Easyjet und Wouter Van Wersch von Airbus mit dem DACCS-Vertrag. © Easyjet

Jetzt hat Easyjet mit Airbus eine Vereinbarung zur Nutzung der CO2-Abscheidungsinitiative des Flugzeugbauers geschlossen. Diese Form der Technologie ist laut Easyjet notwendig, da die Emissionen in der Luftfahrt nicht an der Quelle aufgefangen werden können.

DACCS werde es ermöglichen, "eine gleichwertige Menge an Emissionen aus der Luft" zu entfernen, so Easyjet. Zudem wird DACCS andere Initiativen, wie etwa der Einsatz von SAF, lediglich ergänzen, wie die Billigairline mitteilt.

Das für die Initiative verantwortliche Airbus "Carbon Capture Offer" bietet Fluggesellschaften CO2-Zertifikate, mit denen die Dekarbonisiertungsziele der Airlines erreicht werden sollen.

Wie Direct Air Carbon Capture and Storage funktioniert. © Airbus { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/airbus-daccs-how-it-works-1-asykw3__original__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Airbus"} } Wie Direct Air Carbon Capture and Storage funktioniert. © Airbus

Die Technologie steckt aber noch in den Kinderschuhen. In Partnerschaft mit dem kanadischen Unternehmen Carbon Engineering und "1PointFive", dem Hersteller der Technologie, will Airbus die direkte Luftabscheidungstechnologie in der Luftfahrtindustrie vorantreiben.

Der kanadische Airbus-Partner Carbon Engineering hat bereits eine DAC-Anlage in Squamish gebaut und strebt nun eine großflächige Anwendung an. Airbus hat zunächst 100.000 Tonnen CO2-Entfernungen pro Jahr über einen Zeitraum von vier Jahren erworben – insgesamt sind es 400.000 Tonnen.