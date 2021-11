Easyjet schließt sich der "Race to Zero"-Kampagne an und verpflichtet sich, ein Zwischenziel für die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen bis 2035 festzulegen und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Das erklärte das Unternehmen in einer Mitteilung. Allerdings sieht auch der Klimaplan der EU-Kommission "Fit for 55" ohnedies eine Reduzierung der CO2-Emissionen bis 2025 vor.